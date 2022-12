La chouette et le hibou avec les étudiants

Chaque étudiant à l’AgroCampus des 2 vallées de Vendôme se doit, au cours de sa 2e année de BTS, de mettre en place dans sa formation un Projet d’Initiative à la Communication (PIC) sur un sujet choisi. Maxence, Baptiste, Tom, Amaury et Alix ont choisi le thème de la chouette et du hibou qu’ils présenteront en décembre aux lycéens du lycée agricole d’Areines.

« Nous sommes tous attirés par l’ornithologie et la chouette et le hibou ne sont pas forcément connus et reconnus. C’est un sujet passionnant pour comprendre leur mode de vie et leur comportement » détaille Maxence. Un après-midi est donc organisé pour rattraper cette méconnaissance en deux parties. L’une sous forme de conférence où les étudiants dérouleront leur savoir sur ces oiseaux nocturnes à l’aide de diaporama ou d’animaux naturalisés sortis des réserves du lycée. « Nous désirons que ce moment soit ludique et non solennel c’est pourquoi on aura également des pelotes que nous pourrons ouvrir afin de connaître leur régime alimentaire » poursuivent les étudiants en BTSA Gestion et Protection de la Nature.

C’est ainsi que l’on apprend que, dans le Vendômois, nous aurions cinq espèces de chouettes ou de hiboux que l’on distingue grâce à leur aigrette sur la tête. D’ailleurs la seconde partie de l’après-midi sera consacrée à l’observation sur le terrain dans leur milieu en fin de journée à Maves à l’Espace Naturel Sensible de « L’Eperon de Roquezon ». Une bonne façon de compléter la connaissance des chouettes et hiboux de façon concrète.