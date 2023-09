La Démocratie en vedette en octobre…

La deuxième édition, après le succès du cru 2022, de la Journée de la Démocratie en Loir-et-Cher favorisera, une fois de plus, la compréhension, le désir et la pratique de la démocratie et de la participation citoyenne. La formule est enrichie notamment par des ateliers publics, en préfecture et au Conseil départemental, mais aussi des débats dans des collèges et lycées, en relation avec les professeurs d’histoire.

Le programme de cette édition 2023, présenté, à la préfecture de Blois, par Patrice Martin-Lalande, président de l’association des anciens maires et adjoints départementaux, en compagnie de Yves Lecuir, conseiller départemental et maire d’Onzain ; Nicole Jeantheau, maire d’Areines et secrétaire générale de l’association des maires de Loir-et-Cher ; Franck Bataille, président de Loir-et-Cher Tech, sous la responsabilité de Maxime Gennaoui-Hétier, stagiaire de l’INSP (ex-ÉNA), proposera plusieurs points forts, au cours du mois d’octobre, à cause des élections sénatoriales de septembre, juste après les Rendez-Vous de l’Histoire.

Samedi 14 octobre, en matinée, en un lieu à définir, des ateliers permettront de partager les expériences de citoyenneté portées par les communes.

Lundi 16 octobre, trois forums et des événements ciblés se dérouleront, de 10h à 12h à la Préfecture, sur invitation et sur le thème «Partage d’initiatives pour la démocratie» ; puis, de 15h30 à 17h30, au Conseil départemental (ouvert au public et en ligne), sur «L’intelligence artificielle au service de la démocratie», avec une conférence-débat par Gilles Babinet, président du Conseil national du numérique (CNNum).

Cette même journée, divers événements ouverts au public auront lieu dans des communes (mairies, établissements scolaires, associations) sur le thème de la démocratie.

Enfin, le lendemain, mardi 17 octobre, le CNNum organisera des débats sur le numérique et la démocratie dans les établissements scolaires…

D’autres actions seront encouragées par les organisateurs, comme les passeports du civisme, les remises des cartes d’électeurs aux nouveaux inscrits, les tenants et aboutissants de la journée de la Citoyenneté, l’encouragement à poursuivre la transmission des drapeaux orphelins à adopter dans les établissements scolaires et la lutte contre l’illectronisme ou illettrisme, via Internet, qui toucherait plus de 10% de la population française.

Les maires sont invités à sensibiliser les habitants de leurs communes à cette vaste campagne de la Démocratie, sans limites d’âges, de sexes, de religions, en dehors de toute politique.

Renseignements complémentaires par mail (lajourneedelademocratie@gmail.com).

Notre ancienne consœur locale, Béatrice Houchard-Portevin animera les trois forums… Certains auront plaisir à la retrouver !