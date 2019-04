La MDL fait bouger la culture au lycée Ronsard

Durant la semaine du 1er au 5 avril 2019, la MDL (Maison des Lycéens) accompagnée du CVL (Conseil de la Vie Lycéenne) et des documentalistes du lycée Ronsard, vont organiser la semaine de la FLAC (Fêtes Lycéenne des Arts et de la Culture) comme chaque année depuis 5 ans.

Il y aura pendant toute la semaine des activités qui seront mises à disposition des élèves, pour leur faire découvrir et les mettre en lien avec la culture, comme une initiation au tag et une diffusion d’épisodes de série sur notre vie actuelle.

La plus grosse journée de cette semaine sera le jeudi pendant laquelle se dérouleront le carnaval et le spectacle du lycée fait par certains élèves et leur fibre artistique. Cette journée sera la plus importante car elle lie les élèves entre eux et montre les talents de chacun durant le spectacle qui se déroulera au Minotaure. C’est une tradition dans le lycée Ronsard et la MDL fait tout pour que cette journée se passe le mieux possible et mettre la joie au lycée.

C’est une semaine qui montre aux élèves plusieurs formes d’art et de culture. Pour la MDL c’est important que les élèves puissent avoir accès aux arts et à la culture.

La MDL du lycée Ronsard.

Le Petit Vendômois