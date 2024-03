La session de printemps à l’UTLV

Une session c’est huit conférences sur un même thème, cette fois le sujet est « le Siècle des Lumières », du 12 mars au 9 avril, aux Greniers de l’Abbaye à 14h30.

À l’origine de cette session Serge Baudin, vice-président de l’UTLV est un passionné de Beaumarchais et des Lumières, il a demandé à la responsable de la Commission Arts et Lettres Annette Peureux et à ses membres de l’accompagner dans son projet. Le thème est très important et divers ; n’oublions pas que ce mouvement intellectuel du XVIIIe siècle a eu des conséquences dans les décennies suivantes : multiplication des connaissances avec les Encyclopédistes, développement de l’esprit critique qui a conduit à la remise en cause du pouvoir du roi et de l’influence de l’Église.

Le programme est riche et varié avec des conférences «grand public» sur la littérature, l’histoire, la peinture et la musique. Nous ne resterons pas seulement en France et irons en Europe (notamment en Angleterre) et aux Etats-Unis… Certains conférenciers dédicaceront leur livre. Un livret sera offert à chaque participant.

Mardi 12 mars : Jean Vassort «l’esprit des Lumières au XVIIIe siècle» le concept historique, les principaux philosophes et leur influence européenne

Jeudi 14 mars : Christian Wasselin «Beaumarchais», à la fois personnage et auteur

Mardi 19 mars : Gérard Morel «le chevalier d'Eon», brillant aventurier, diplomate, qui a vécu la moitié de sa vie en homme et l'autre en femme , il est enterré dans le Middlesex ça ne s'invente pas…

Jeudi 21 mars : Patrick Villiers «guerre de 7 ans et guerre d'indépendance des Etats unis» histoire de la marine de guerre, La Fayette et à nouveau Beaumarchais

Mardi 26 mars : Laurence Fontaine «les pauvres dans l'Europe des Lumières», le XVIIIe siècle c'est aussi le siècle des misères

Jeudi 28 mars : Yannick Seite «le sens de l'expression» vedette des Lumières si galvaudée et revendiquée de nos jours

Vendredi 5 avril : Isabelle Vrinat «les fêtes galantes» dans la peinture de Watteau, Boucher et Fragonard

Mardi 9 avril : synthèse de la session en diaporama, quelques morceaux de musique baroque par un trio dirigé par Bernadette Burgos et des lectures où des textes laisseront la parole finale aux femmes . Enfin, pour terminer : le verre de l'amitié.

Cette session est ouverte aux adhérents de l’UTLV (cotisation 2024 : 30 €) et inscrits (pour 8 conférences 32€), l’accueil est ouvert tous les mardis de 9 à 12h au Pôle Chartrain bâtiment B, possibilité d’envoi ou de dépôt au 140 fg Chartrain 41100 Vendôme.