L’ADA à Robert Lasneau

Le collège Robert Lasneau de Vendôme a eu la chance, avant les vacances scolaires de décembre, de recevoir l’ADA, l’équipe complète de basket-ball professionnelle de Blois lors d’une journée rencontre.

Grâce au partenariat financier entre le Conseil départemental de Loir-et-Cher et le club de basket de Blois ADA, les collèges Loir-et-Chériens bénéficient de rencontres leur permettant de côtoyer le sport professionnel. « Au travers de ces rencontres, nous mettons en place des ateliers ludiques à la fois sportifs, mais également thématiques. En effet, par l’intermédiaire du sport, nous utilisons des compétences transversales comme des ateliers sur l’hygiène de vie des sportifs de haut-niveau avec l’intervention de la professeure de Sciences des collégiens par exemple ou des ateliers d’Anglais avec les joueurs américains de l’équipe » détaillait Arnaud Selle, responsable du service des sports au Conseil départemental lors de ces rencontres au collège Robert Lasneau.

D’ailleurs, le collège avait privilégié pour ces rencontres les niveaux 5ᵉ dont les classes ULIS et l’IME de Naveil, soit une centaine d’enfants au total. «Avec le Conseil départemental, le club a construit « l’ADA s’engage », pour sensibiliser le plus souvent possible les populations en difficulté comme dans le quartier nord de Blois mais également vers le handicap comme avec les IME. Avec l’inclusion par le sport, on voit le bonheur des enfants » soulignait Paul Seignolle, président de l’ADA. Des rencontres donc riches en émotion et en partage, avec l’objectif de sensibiliser les élèves à la pratique du basket. « L’occasion également de véhiculer les valeurs fortes du sport et mettre en lumière la puissance du sport pour comme aujourd’hui au collège vendômois, transcender les différences et créer des liens uniques » poursuivait Philippe Gouet, président du Conseil départemental de Loir-et-Cher. Et de rappeler que la pratique du sport enseigne l’équité, le travail d’équipe, l’égalité, la discipline, l’inclusion, la persévérance et le respect. Toutes ces valeurs pour construire demain des citoyens responsables.