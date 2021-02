L’amitié franco-allemande fêtée au collège

Le collège Jean-Emond, grâce notamment à Valérie Poulleau, professeure d’allemand, soutenue par la principale Eve-Lyne Branchu, a organisé à la fin janvier une semaine pour célébrer l’amitié franco-allemande.

Dès l’entrée du collège, on peut apercevoir des affiches et banderoles aux couleurs noire, rouge et jaune. Même le restaurant scolaire a préparé un menu spécial au goût allemand ce 22 janvier, jour anniversaire de l’amitié franco-allemande où le traité de l’Élysée a été signé en 1963 par le général de Gaulle et le chancelier Adenauer. Invitant les élèves à s’habiller en ce jour anniversaire aux couleurs du drapeau allemand, ce groupe de jeunes collégiennes en classe de 3e avec Valérie Poulleau découvre l’Allemagne autrement grâce à cette heure optionnelle et hebdomadaire réservée à la « Langue et Civilisation Etrangère » (LCE).

«Ce moment avec ce petit groupe d’une douzaine d’élèves nous permet de nous exprimer en allemand à l’oral, plus facilement qu’en cours, en abordant des sujets variés et actuels» souligne la seule mais dynamique professeure de langue allemande du collège. N’étant jamais à court d’idées, elle essaye chaque année, de participer au Festival de cinéma de langue allemande Prokino. «Cette année ce sera sûrement difficile mais j’ai également prévu de visiter à Saint Rimay avec mes élèves en fin d’année scolaire le quartier général allemand W3 pendant la seconde Guerre Mondiale» poursuit-elle. Et de conclure que cette journée du 22 janvier n’existe pas avec les Anglais ni les Espagnols, une spécificité franco-allemande !

Alexandre Fleury