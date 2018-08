Le beau challenge sportif des scolaires

Juin est la période propice pour fêter les sportifs et faire le bilan des pratiques. Le challenge du sport scolaire primaire des classes de CM1 et CM2 de Vendôme n’a pas dérogé à la règle.

Un classement final présenté par Sam Ba, adjoint en charge de l’Education et du Sport. Le principe tout au long de l’année est de se confronter sportivement sur dix disciplines, les classiques, comme le basket, le handball ou l’athlétisme, mais également plus ludiques comme la balle aux prisonniers ou l’ultimate «frisbee». Un classement général est alors établi et permet de désigner le vainqueur du challenge même si, comme le soulignait Coubertin, «le principal est de participer». L’école Jean-Zay remporte le classement des CM1 et Louis-Pasteur celui des CM2.

Une récompense, et pas des moindres, vient également compléter ce palmarès, celui du «fair-play», si important dans le sport et qui plus est au plus jeune âge. L’école de la Cormegeaie, pour le CM1, et Jean-Zay pour les CM2 se sont bien comportées ainsi que six enfants qui par leur engagement, leur assiduité, leur bon état d’esprit et leur bonne conduite ont été récompensés. «Une compétition qui ne pourrait être organisée sans les parents qui participent activement, sans oublier les éducateurs sportifs de la ville et les enseignants qui contribuent à la réussite en organisant les plannings des disciplines et le calendrier des rencontres», concluait Sam Ba.

Alexandre Fleury