Le futur CFA régional interprofessionnel de Blois commence à découvrir ses atouts…

La première visite officielle du chantier du futur centre de formation des apprentis (CFA interprofessionnel) de Blois, le seul en construction en région Centre-Val de Loire, à ce jour, et ce, pour un long bail, a eu lieu à la mi-mars.

Il faut espérer que les apprenants y seront plus nombreux, dès la peinture sèche, car au fil de la visite des ateliers lors de cette grande matinée dans les locaux de l’actuel CFA, on a appris, avec tristesse, qu’il y avait de moins en moins de candidats dans certaines disciplines et que cela n’était guère encourageant pour l’avenir, tant des jeunes, que des consommateurs ou que des actuels chefs d’entreprise, en attente de repreneurs à défaut de trouver des collaborateurs pour les seconder!

Sans pouvoir nommer tous les invités (près de 90) que Stéphane Buret, actuel président de la Chambre de métiers et de l’artisanat de Loir-et-Cher (CMA 41) et son équipe d’élus et/ou des membres du CFA, ont pu accueillir pour cette matinée exceptionnelle, citons François Pesneau, préfet de Loir-et-Cher ; Pascal Brindeau, député du Vendômois-Mérois (le seul à arborer les couleurs de l’Ukraine au revers de sa veste); Jean-Marie Janssens, sénateur ; Marc Gricourt, maire de Blois et premier vice-président de la région Centre-Val de Loire ; Philippe Gouet, président du Conseil départemental de Loir-et-Cher ; Christophe Degruelle, président d’Agglopolys…

31,5 millions…

Sur plan, car le chantier en pleine ébullition n’en est qu’à ses balbutiements, ce futur vaisseau du savoir et de la pédagogie manuelle aura bien fière allure, avec l’emploi de matériaux modernes adaptés au développement durable et même un mail en plein centre de son implantation. Tout a été calculé et mis en place pour que les apprenants soient à l’aise et même s’il n’y a pas pu y avoir une vraie section sports-études, un gymnase de haute technologie adaptera les apprentis à la pratique de disciplines qui les délasseront de la «rudesse» de leurs formations sur le terrain…



Mens sana in corpore sano (un esprit sain dans un corps sain) aura droit de cité à Blois où le CFA interprofessionnel a accueilli 1.200 unités à la rentrée dernière!

L’empreinte de cette maison de la formation sera régionale, de territoire et de terroir, de proximité et entièrement tournée vers des cursus de haut niveau qui pourront faire la pige aux formations des cols blancs. Trois bâtiments en ateliers de formation en live, laboratoires, restaurant d’application, salles de réunions, sur les quelque 46.000 mètres carrés de terrain, sans trop de nuisances autour, proposeront plus de 30 formations dispensées par une centaine de maîtres de stages et de professeurs. L’image de l’apprentissage ne peut qu’en sortir grandie et renforcée et le renom de la région Centre-Val de Loire en sera tout autant porteur en matière de formation, via Blois, en oubliant un peu le côté scolaire de l’enseignement. Tout cela sera visible dès la fin 2025, mais certains ateliers pourront commencer à vraiment dévoiler une partie du futur dès août prochain…

La facture finale s’élèvera à 31.500.000 euros, à ce jour, sauf surprises ou événements très graves, dont plus de 25 assurés et assumés par la région Centre-Val de Loire…

Richard MULSANS

Ne m’appelez plus CFA…

Dû au talent de l’architecte Pierre Pinheiro (Agence Crea’ture d’Orléans) et de son équipe, ce nouveau temple de la formation et de la culture pédagogique manuelle ne portera plus le nom de CFA dans le futur !

Il sera dénommé, dès son inauguration, «Campus des métiers et de l’artisanat de Blois». Vu l’implication financière de la Région, il eut été bon de rajouter le mot régional après campus, à notre humble avis de contribuable citoyen ou de citoyen contribuable…

Ça ne coûtera que quelques euros de plus pour la façade et les en-têtes en communication… Broutille au point où on en est!

R.M.

Richard Mulsans