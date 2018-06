Le lycée Ampère se distingue

Les lycéens de l’établissement vendômois Ampère se sont brillamment comportés lors des départementaux et régionaux du concours «Un des Meilleurs apprentis de France».

Disons-le tout net pour s’en féliciter. Des élèves des filières (d’excellence) «Maintenance véhicule et menuiserie» du lycée Ampère se sont brillamment distingués le lundi 14 mai et le mercredi 16 mai lors du concours «Un des Meilleurs apprentis de France».

Jugez plutôt : l’établissement du Vendômois, qui accueillait les départementaux et régionaux de cet événement devenu incontournable au fil du temps, présentait quatre élèves de 1ère Bac Pro «Maintenance véhicule». Bingo ! Ils ont tous été primés ! Un carton plein qui prouve que, malgré l’adage, on peut être prophète en son pays… Dans le détail, Théo Rivard glane la médaille d’or départementale et l’argent aux régionaux. Yanis Barsby et Corentin Châtaignier obtiennent l’argent aux départementaux et Billy Dolbeau décroche le bronze.

«Des jeunes investis et motivés !»

Et pourtant, le concours était particulièrement relevé. «Le cahier des charges était strict», reconnaît Victorien Le Dantec, enseignant en mécanique auto. «Les candidats devaient accomplir huit épreuves en 7h15. Cela concernait des identifications de pièces ou de pannes. Ils devaient travailler sur une boîte de vitesse. Ils devaient également répondre à un questionnaire technique pointu. Mais nos jeunes étaient investis et motivés !»

Rémi Odeau, médaille d’argent départementale dans la catégorie menuiserie au CFA de Blois, lui aussi était motivé et investi. Et lui aussi devait répondre à un cahier des charges particulièrement fourni. «Le jeune devait, depuis plusieurs mois sur ses heures de cours et chez son maître de stage, réaliser une tête de lit, son épure, c’est-à-dire un plan à l’échelle 1 et un rapport écrit consignant la progression dans son projet et actant le fait qu’il respectait strictement les consignes imposées par le règlement du concours», explique Yvan Joly, enseignant en menuiserie. A voir l’œuvre réalisée, on se dit que ce jeune d’Épuisay a su toucher du bois !

Challenge Norauto : un joli démarrage

En marge du concours départemental et régional «Un des meilleurs apprentis de France», deux terminales Bac Pro «Maintenance véhicule», Thomas Panhaleux et Tristan Charretier, participaient en binôme le mois dernier au Challenge inter-régional Norauto qui rassemblaient 30 doublettes de la région Centre-Val de Loire, d’Île-de-France et de Normandie. C’était la première fois que le lycée Ampère était de cette manifestation. Et pour une première, ce fut une réussite puisque les jeunes Vendômois ont terminé 9e sur 15. « Nous nous inscrirons pour l’épreuve en 2019 », promet Victorien Le Dantec. L’occasion de terminer cette fois sur les chapeaux de roues.

Pascal Audoux