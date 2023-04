L’enseignement artistique rayonne sur tout le territoire

L’artiste vendômois et assistant Territorial d’enseignement artistique Philippe R Berthommier sillonne les écoles primaires de tout le territoire de la Communauté d’Agglomération Territoires Vendômois (CATV) pour sensibiliser les écoliers à l’art. « Une seule question à se poser pour comprendre toutes les œuvres de monde : que-vois je ? Parce que cela nous oblige à décrire, à exprimer ce que l’on observe » détaille l’intervenant devant la classe attentive de CM2 de l’école Jules Ferry. Une heure trente par classe financée par la CATV, direction de l’attractivité culturelle pour sensibiliser le jeune public aux œuvres du peintre contemporain Pierre Antoniucci dont des oeuvres seront exposées au Grand Manège dans le Quartier Rochambeau à Vendôme du 11 mai au 2 juillet. Ainsi, comme les enfants, on écoute les explications détaillées de Philippe R Berthommier sur l’œuvre du peintre, invité à pratiquer entre autres des ateliers circulaires autour du pliage et du graphisme, de la couleur et de la composition des peintures. Un enseignement riche et passionnant où les écoliers ne cachent pas leur plaisir de s’exécuter pour découvrir et aimer toute la magie d’émotions que peut procurer la création artistique.