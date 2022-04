Les activités de l’Université du Temps Libre du Vendôme en avril

Après la superbe session sur le thème de «Forêt et Bois» qui a intéressé 120 inscrits sur les 186 adhérents durant tout le mois de mars, les conférences ponctuelles reprennent avec des sujets très différents :

Mardi 5 avril, aux Greniers de l’abbaye à Vendôme, à 14h30, Philippe Dufour, professeur de littérature française à l’Université de Tours vient évoquer Gustave Flaubert, sujet de sa thèse de doctorat en 1990. Dans sa conférence intitulée «Flaubert le myope», il analysera son art de miniaturiste. Selon les frères Goncourt, les écrivains se rangent en deux catégories : les presbytes (au regard panoramique et adeptes de la fresque) et les myopes (se plaisant à décrire les détails et poussant même jusqu’au réalisme de l’insignifiant )



Jeudi 14 avril, aux Greniers de l’abbaye, à Vendôme, à 14h30, Rémi Delfour-Peyrethon, docteur en Sciences du sport spécialisé en Physiologie de l’exercice, présente une conférence sur «Sommeil et mémoire». L’état des connaissances actuelles montrent que les pouvoirs du sommeil ont un lien étroit avec la bonne santé cérébrale et notamment la mémoire. Les mécanismes du sommeil seront étudiés en liaison avec l’apprentissage et le «remodelage» du cerveau.

Ces conférences ainsi que les 4 animations hebdomadaires sont ouvertes aux adhérents à jour de leur cotisation 2022 (22 euros). Il est possible de s’inscrire à l’accueil tenu par des bénévoles au 140 Fg Chartrain à Vendôme le mardi de 9h à 12h ou aux Greniers de l’Abbaye à 14h avant les conférences.

Renseignements sur le site : www.utlvendome.fr ou au 06 30 97 19 24.

