Les vacances de printemps à la Maison Botanique

Du lundi 11 au vendredi 15 avril, la Maison Botanique, à Boursay, propose, pour les enfants de 4 à 12 ans, des activités en extérieur et bricolage avec pour fil conducteur «C’est le printemps».

Inscription une semaine à l’avance, à la journée ou à la semaine (inscription possible à la demi-journée pour les enfants de 3-5 ans).

Les activités se déroulent de 10h à 12h et de 14h à 16h30 avec accueil possible de 8h30 à 18h.

Restauration sur place, repas chauds et goûters fournis par le centre de loisirs.

Lundi 11 avril : couleurs végétales, découverte de la teinture avec les plantes.

Mardi 12 avril : observation des petites bêtes de la mare et du jardin.

Mercredi 13 avril : balade découverte de traces et indices d’animaux.

Jeudi 14 avril : art et nature, initiation au Land Art dans le jardin.

Vendredi 15 avril : grand jeu. Chasse au trésor nature.

Rens. inscriptions : Gaëlle Flenner, responsable pédagogique

e-mail : g.flenner@maisonbotanique.com / 02 54 80 92 01

