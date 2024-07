Les valeurs olympiques

Les conseil départemental de Loir-et-Cher a reconduit en ce mois de juin l’édition des «Collégiades 41», rassemblement multisports des classes olympiques des collèges du département. A cette occasion, près de 300 élèves de 11 établissements scolaires du département s’affrontèrent en groupe et par classe à Romorantin et à Mer. Tir laser, aviron indoor, handball, basketball, basket fauteuil et hockey sur gazon ainsi que football sont les disciplines dans lesquelles les élèves des collèges publics de Morée et de Beauce-la-Romaine pour le Vendômois et du collège privé Saint-Joseph de Vendôme se sont mesurés aux collégiens des autres établissements du département. Tout cela dans une ambiance conviviale et sportive à l’heure des Jeux Olympiques de Paris.