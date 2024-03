Maxime Breton dans la course

Sur le circuit GP Kart Concept de karting de Landes le Gaulois en février, les élèves volontaires du lycée professionnel Ampère de Vendôme se sont affrontés pour une sélection du plus rapide d’entre eux afin qu’il représente le lycée lors de la rencontre nationale «Des lycéens dans la course» sur le circuit de Maison-Blanche du Mans (72). Une épreuve qui se déroulera en mars sur une véritable monoplace Formule Renault Campus convertie à l’éthanol.

A Landes le Gaulois, la sélection fut rude après plusieurs séances d’essais libres puis chronométrés. Ainsi, Maxime Breton, élève de terminale en maintenance automobile, vainqueur et représentant le lycée s’adonnera début mars en premier lieu à des essais sur les pistes à la Châtre (36) pour se familiariser à cette monoplace grâce aux conseils avisés d’Alain Petrus, référent de la ligue du Centre-Val de Loire de sport automobile et ancien pilote. En effet, la ligue prend en charge les frais d’engagement, les entrainements et la licence. Restent à la charge des lycées participants l’entretien et la préparation de la monoplace. Et pour Maxime, c’est un rêve qui devient réalité !