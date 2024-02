Nouvelle formation à Saint-Joseph

L’institution Saint-Joseph à Vendôme, après son historique enseignement «d’école ménagère» à une certaine époque, ouvre un nouvel apprentissage «Assistant(e) de Vie aux Familles» (ADVF) dans son unité de formation continue.

Son objectif, en partenariat avec le Campus La Providence de Blois et la Maison du Bon Secours de Vendôme, est de préparer les admis au titre professionnel d’assistante de vie. Une formation qualifiante et intégralement prise en charge pour les demandeurs d’emploi qui se déroulera du 11 mars au 7 octobre, soit 24 semaines dont 6 en stage. Plusieurs qualités pour ces postes sont requises comme avoir une bonne condition physique et psychologique, ainsi que d’avoir le sens de l’écoute et le goût du contact. Le permis de conduire est fortement apprécié. Quant aux débouchés, ils sont assurés, tant la demande est importante sur notre secteur. Une réunion d’information et de tests est prévue le 19 février à Vendôme.