Nouvelle intervenante à l’école d’Anglais

L’école d’Anglais à Vendôme s’agrandit. Une nouvelle professeur d’Anglais a rejoint la structure. A partir de septembre, davantage de cours seront proposés aux élèves de primaire ainsi qu’un chat group (conversation) pour les adultes.

Alice Tete Cordier est formatrice et autrice du livre ‘Be a wonder seeker’. Elle a déjà enseigné à Paris à l’école de langue Berlitz et, depuis plusieurs années, elle propose des formations pour les professionnels et les étudiants.

Une journée portes ouvertes est organisée le 15 juin de 10h à 17h à la Bibliothèque Anglaise pour les pré-inscriptions et rencontrer les intervenants !