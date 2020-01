Prendre confiance en soi

Le maire de Vendôme, Laurent Brillard accompagné par Sam Ba, adjoint en charge de l’éducation et du sport, a présidé la cérémonie de signature des cartes d’adhérents aux clubs «Coup de pouce» par la quinzaine d’enfants engagés dans ces ateliers de lecture et d’écriture.

Chaque enfant est accompagné de l’un de ses parents, c’est primordial dans la méthode d’impliquer les adultes afin que cet engagement devienne un symbole. Invités à venir s’asseoir et signer son engagement à suivre ces ateliers visant à consolider les apprentissages élémentaires de sa poursuite scolaire, les 15 enfants des écoles Jules Ferry et Anatole France qui suivent ce programme sont fiers de signer ce petit livret, mêlant la signature de leurs parents et de Monsieur le maire. «Les clubs de lecture et d’écriture, dispositifs du plan d’actions du Programme de Réussite Educative (PRE), cofinancés par la ville et l’Etat dans le cadre de la politique de la ville existent depuis 2010. Ce sont plus de 90 enfants qui en ont bénéficié depuis» détaille Sam Ba.

Cette cérémonie permet aux partenaires de l’action, la ville, la préfecture et l’Education nationale d’encourager les enfants pour l’année scolaire et de souligner l’importance de l’implication de leurs parents.

Le Petit Vendômois