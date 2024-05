Prévention au lycée Ampère

Sensibiliser les jeunes lycéens de l’établissement Ampère à la prévention routière était bien le projet d’Ethan Louis, élève en première en Bac Pro Métiers de la Sécurité pour son chef-d’œuvre.

Individuellement ou en groupe, chaque lycéen doit en fin de cycle de lycée, en première ou terminale, présenter un chef d’œuvre. Ethan Louis, pompier volontaire, avait décidé de mobiliser l’association de la Prévention Routière, la gendarmerie et les pompiers autour d’une journée consacrée sous forme d’atelier aux dangers de la route et ses conséquences. En effet, la centaine de lycéens dans la filière de la sécurité a pris part en petits groupes à plusieurs ateliers comme un simulateur de choc ou de tonneaux tenus par les bénévole de la Prévention Routière.

L’organisateur de ces ateliers, Ethan Louis suit les traces de son grand-père Eric Louis, délégué départemental de la Prévention Routière d’Eure-et-Loir, une vocation qui ne l’a jamais quitté. «Ce projet, j’ai commencé à y réfléchir il y a plus d’un an. Après avoir passé plus de 6 ans sur les actions de sensibilisation avec mon grand-père, c’était à moi d’organiser ces rencontres. Faire passer le message de trop de morts sur les routes et que l’on pourrait les éviter avec de la prévention plus ciblée comme avec les plus jeunes qui viennent pour la plupart d’obtenir leur permis ou vont l’avoir prochainement» souligne le lycéen engagé. Félicité pour cette action par le sous-préfet de Vendôme Vincent Le Duff présent lors de cette journée de prévention, Ethan Louis désirerait renouveler l’expérience de sensibilisation chaque année.