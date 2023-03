Le Prix Coup de Pouce Gulli des Premières Lectures 2023 vise à promouvoir l’accès à la culture écrite pour les élèves de CP qui en sont le plus éloignés. En effet, ce prix qui existe depuis 2007 se déroule dans le cadre du programme de prévention du décrochage scolaire précoce de l’association Coup de Pouce, un temps fort pour les 1269 clubs en France dont les 3 clubs de la ville de Vendôme. Sous une forme ludique et éducative et par le biais d’activités spécifiques, les enfants vont découvrir quatre ouvrages de littérature jeunesse avant de voter pour leur préféré. Le Prix contribue ainsi à acquérir le goût de la lecture et rassemble les enfants autour d’une action motivante en y associant leurs parents. Les résultats pour les clubs de Vendôme seront rendus en juin lors de la cérémonie annuelle en fin d’année scolaire. Le message reste clair et important : se donner tous les moyens pour prévenir le décrochage scolaire !