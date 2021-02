Recyclage : les écoles passent à l’action

Comme lors d’une première édition en 2017, le syndicat des traitements de nos déchets Val Dem organise en collaboration avec l’éco-organisme « Ecosystem » une action sur la collecte de déchets d’équipements électriques et électroniques (D3E) dans les écoles du territoire pour les élèves de CM1-CM2.

Sept écoles (soit 143 élèves) volontaires voient de janvier jusqu’aux vacances de février, l’animatrice Lénaïg Le Nen de l’association Athéna animer les classes de CM1-CM2 autour du thème de recyclage des petits appareils électroménagers sur une demi-journée. «Des animations pédagogiques où Lénaïg explique aux enfants comment sont fabriqués les appareils, avec quels matériaux, souvent rares comme pour les téléphones portables et les enjeux économiques et écologiques que cela entraine. L’objectif est de faire prendre conscience à ce jeune public qui sera les adultes de demain des conséquences d’une surconsommation et surtout de l’importance du recyclage» explique Pauline Fick, chargée de communication chez Val Dem. Les écoliers, en petits groupes, sont invités également à manipuler en décortiquant un clavier d’ordinateur afin de les faire travailler le sujet dans son ensemble.

La deuxième étape se déroulera du 8 au 19 mars où toutes les classes participantes sont inscrites à un concours de collecte d’appareils. «Les classes qui rapporteront le plus grand nombre d’appareils gagneront une récompense. Ainsi le premier prix sera un spectacle offert pour toute l’école, le 2e prix sera de figurer sur la BD du prochain magazine ValDem Junior avec les acteurs Bob et Susie et le 3e prix un kit de nettoyage de la nature. Mais chaque classe participante recevra tout de même un prix pour les encourager à poursuivre les bienfaits du recyclage !

Alexandre Fleury