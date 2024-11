Réinventer nos cours d’écoles

Avec la volonté de créer des espaces scolaires plus verts, la ville de Vendôme s’engage dans un projet ambitieux de réaménagement des cours de ses cinq écoles publiques. Vendôme s’est concentré, avec la collaboration fructueuse du Conseil en architecture, urbanisme et environnement (CAUE) du Loir-et-Cher, autour de la lutte contre les îlots de chaleur, la désimperméabilisation des sols, le maintien de la biodiversité et l’amélioration de la qualité des espaces. Une coopération qui a conduit, en octobre, à la mise en place de résidences de concepteurs au sein des écoles pour travailler en étroite collaboration avec les enfants, les équipes enseignantes et les agents municipaux pour aboutir à une programmation choisie de travaux en plusieurs phases qui débuteront l’été prochain.