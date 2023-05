Saint-Julien à Montoire-sur-le-Loir

Saint Julien, ensemble scolaire, est un lieu de vie où chacun a sa place et qui aide le jeune à grandir. Ouverte à tous dès l’âge de 2 ans, l’école puis le collège offre à chacun la possibilité de devenir responsable et autonome en s’enrichissant de la différence.

L’équipe d’enseignants met en place une pédagogie adaptée et différenciée afin que chacun soit valorisé dans ses talents. Saint Julien offre ainsi à votre enfant un cadre où il s’épanouira.

Pour atteindre cet objectif pédagogique, l’équipe enseignante s’efforce de respecter le rythme de chaque enfant en privilégiant la mise en place d’une pédagogie différenciée qui développe la confiance en soi. Les enseignants mettent les élèves en projet notamment cette année en travaillant la thématique du sport et de la différence. Les élèves sont ainsi acteurs de leur apprentissage et apprennent le respect, l’autonomie, la prise d’initiative, l’écoute et la tolérance. L’établissement Saint Julien élabore avec eux une charte de vie de classe et propose des formations à la prise de responsabilités, facilitant ainsi leur épanouissement personnel. L’ouverture au monde est aussi une des priorités à travers les sorties et voyages et l’apprentissage des langues étrangères dès le primaire. Enfin, Saint Julien ose la Fraternité, car, en vertu de son statut d’établissement catholique, il propose de découvrir la foi chrétienne lors de séances pastorales.