Saint-Julien, une école et un collège à taille humaine

Situé à côté de la place Clémenceau en plein centre-ville à Montoire, Saint-Julien accueille environ 200 élèves de la maternelle à la troisième. L’établissement met tout en œuvre pour que chaque enfant puisse grandir à son rythme.

«Sans affection pas de confiance, sans confiance pas d’éducation». Cette citation de Saint Jean Bosco qui anime l’ensemble de l’équipe pédagogique permet de porter un regard bienveillant sur chaque enfant afin qu’il croit en ses capacités de réussite.

Chaque élève accueilli doit être heureux de venir chaque matin à Saint-Julien avec une réelle envie d’apprendre et de s’épanouir. Pour faciliter cet épanouissement, les élèves travaillent en classes flexibles. Ce réaménagement de l’espace-classe associé à des pratiques et outils pédagogiques innovants, permet à chaque élève d’apprendre à son rythme et de reprendre confiance.

Chaque année scolaire est rythmée par un thème. L’accent est mis cette année sur l’éloquence en s’appuyant sur la lecture à haute voix en primaire et l’atelier théâtre au collège entre autres.

L’établissement intègre de nouveaux élèves tout au long de l’année scolaire.

N’hésitez plus, venez découvrir la pédagogie personnalisée de Saint-Julien et ses spécificités lors de ses Portes Ouvertes vendredi 7 juin, de 17h à 19h, et samedi 8 juin, de 9h30 à 12h. (voir ci-contre).