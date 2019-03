Salon des Sciences, invitation à la découverte du monde

La 3e édition du Salon des Sciences porté par Jean-François Ortemann, directeur de l’école Yvonne-Chollet, se déroulera en deux temps, l’un en mars, l’autre en mai.

Après 400 participants en 2017, année de la création, 800 l’an dernier, ce sont 1.500 qui sont espérés cette année. Une progression constante, fruit d’une stratégie de large accessibilité mais aussi et surtout d’une belle exigence qualitative.

La découverte de l’Ancêtre des ancêtres, Toumaï, et, par voie de conséquence, les origines de l’Homme, l’importance du cerveau et des bouleversements climatiques, avaient passionné écoliers et adultes ayant bénéficié des différentes présentations l’an dernier.

Cette année, la biodiversité est à l’honneur avec une mention spéciale pour la primatologie. En mars, une exposition prêtée par l’association «Gorilla rescue center» sera présentée au public dans différents lieux.

Le 14 mars, à 18h, une conférence sera proposée par les élèves de l’école Yvonne-Chollet «la planète des singes sapiens».

Le 28 mars, trois chercheurs en primatologie, Adrien Meguerditchian, Céline Bret et Laure Hoenen interviendront lors de trois conférences sur la journée : la matinée sera consacrée aux scolaires de primaire et du collège au Palais des Fêtes, la deuxième sera tournée vers les lycéens du Ronsard, salle Jean-Gosset et la dernière sera ouverte au public au lycée agricole d’Areines.

Le 29 mars, de nombreuses associations locales (Perche Nature, la Maison Botanique de Boursay, Athena, l’ASV de Saint-Ouen, le Kangourou des Maths et Sciences 41), les primatologues parrains et Gorilla rescue center proposeront à douze classes (6 par demi journée) des ateliers qui déclinent la biodiversité,

Cette première partie sera suivie du salon de mai avec douze autres classes participantes et quatre parrains scientifiques.

Calendrier ouvert à tout public :

Exposition « Sur la piste des grands singes », prêtée dans le cadre du salon des sciences du Vendômois sera à l’Espace 102 à Vendôme les 13, 14 et 15 mars, et au gymnase G. Yvon à Vendôme le 29 mars

Conférence «la planète des singes sapiens» : le 15 mars à l’Espace 102 à Vendôme et le 28 mars au palais des fêtes à Vendôme

Ateliers «dans la peau d’un singe» et «on ne descend pas du singe, on est des singes» : Le 29 mars au gymnase G. Yvon à Vendôme.

