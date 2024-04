Semaine de la Presse à Oucques

Pour la Semaine de la Presse en mars, Alexandre Fleury, directeur de la publication du Petit Vendômois s’est déplacé à Oucques à la rencontre de deux classes de troisième afin de faire la promotion de la presse écrite auprès des jeunes, plus adeptes de leur smartphone que des journaux imprimés. Au détail de la profession de journaliste et des métiers de la presse en général, les collégiens se sont montrés attentifs et ont pu poser toutes les questions qu’ils souhaitaient. L’occasion également de faire un point sur l’information, comment la reçoit-on et comment l’interpréter au milieu des «fake-news» et des réseaux sociaux qui aujourd’hui sont omniprésents et deviennent la principale source d’information des jeunes générations.