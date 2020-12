Soutenir l’école en milieu rural

Partant du constat d’une évolution démographique à la baisse, un protocole local vient d’être signé pour trois ans entre la Communauté de communes des Collines du Perche et l’Éducation nationale afin de rédiger un projet d’écoles intercommunal pour les maternelles et primaires.

Une réflexion entamée et travaillée il y a un an pour la réorganisation de six écoles sur le territoire de la Communauté de Communes des Collines du Perche. « En Loir-et-Cher, face à la baisse démographique et particulièrement dans des territoires excentrés comme le Perche vendômois, ces protocoles permettent de prendre des décisions et de réorganiser l’école en prenant le temps de la réflexion » soulignait Sandrine Lair, inspectrice d’académie de Loir-et-Cher lors de la signature du protocole local dans la salle des fêtes de Beauchêne.

Aujourd’hui débute donc entre ces établissements scolaires et leurs enseignants, les parents d’élèves et les élus, un travail de trois ans pendant lequel l’ensemble des acteurs vont organiser l’école de demain sur l’ensemble d’un territoire qui compte 6 000 habitants pour 298 km2 dont 350 enfants, une faible densité de population inférieure à 20 habitants par km2. Réorganiser la restauration ou le transport scolaire entre autres, des enjeux qui prennent du temps pour que la coordination soit plus opérationnelle. «Au cours de ce premier semestre à venir en 2021, nous allons avoir un rythme soutenu pour arriver à la rentrée de septembre avec un début de projet construit tout en prenant notre temps pour s’approprier la perspective d’une école intercommunale» concluait Karine Gloannec-Maurin, présidente de la Communauté des Collines du Perche.

Alexandre Fleury