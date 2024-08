Stage à Noirmoutier

Fin mai, les élèves de bac Pro service à la personne et du CAP service à la personne et animation du territoire du lycée Sainte-Cécile de Montoire ont été accueillis pendant une semaine sur l’île de Noirmoutier pour un stage collectif orienté vers la santé, la sécurité et le développement durable. L’objectif était de sensibiliser les jeunes à l’impact de leurs actions sur l’environnement et la santé. Des activités diversifiées qui ont non seulement renforcé la cohésion de groupe mais approfondi la compréhension des enjeux environnementaux. Une semaine qui a été unanimement un succès marquant pour que chacun puisse devenir, aujourd’hui et demain des défenseurs éclairés de l’environnement.