Tanguy de retour

En relation depuis 14 mois avec les classes de 5e et leur professeur de Science et Vie de la Terre Sabine Pringault, Tanguy Doron est venu saluer, le 24 mars, les élèves du collège Saint Joseph après son expédition en Antarctique.

Parti depuis janvier 2021 dans une expédition scientifique au pôle sud et revenu le 19 février en Europe, Tanguy Doron, ancien vendômois, cuisinier de métier vivant en Allemagne, a noué une relation particulière avec son ancien collège de Vendôme. «La mission dure deux ans en tout mais toute une phase de préparation se fait en amont de l’expédition. On a été formé à différentes phases de survie, de premiers soins, d’incendie ou de sauvetage pour se préparer à affronter un monde hostile à l’homme » détaille Tanguy Doron, parti en tant que cuisinier sur la base scientifique. Dès son arrivée en Antarctique, il est rentré en relation avec les classes de 5e et, au fur et à mesure de l’expédition, à travers des vidéos ou des moments partagés sur le réseau whatsapp et son compte facebook, il a communiqué avec les collégiens en direct ses impressions sur le terrain. « Nous avons travaillé sur le climat et la biodiversité de l’Antarctique. J’ai pris plus de 10 000 clichés et vidéos de pingouins, manchots ou Iceberg, pas toujours facile de faire le tri pour en mettre une trentaine en avant dans un petit diaporama de présentation » poursuit-il.

En lien avec les photos qu’envoyait Tanguy Doron, Sabine Pringault partageait toutes ces images et vidéos sur une plate-forme, Classroom, espace numérique de travail, qui permet de mettre à disposition des informations. « Je filmais les élèves qui rebondissaient et posaient leur question et les envoyais à Tanguy qui y répondait dans une vidéo retour. En plus de découvrir tout un monde inconnu, les collégiens ont pu travailler leur façon de s’exprimer, préparer les questions et éviter de parler ensemble pour être plus audible » explique la professeure de biologie. Grâce également à l’expérience de ce cuisinier explorateur, trois élèves ont réalisé une bande dessinée avec, comme objectif, d’imaginer les aventures de Tanguy en Antarctique.

Ce 24 mars, au collège Saint Joseph, les élèves qui rencontrent pour la première fois leur correspondant du Pôle sud ont mille questions à lui poser. « Je n’ai rien préparé d’officiel, j’essaye tout simplement de répondre le plus simplement à leurs questions et interrogations. Qu’ils puissent visualiser ce que je peux leur raconter ».

