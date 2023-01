Une nouvelle alternance en préparation au lycée Ampère

Le développement des compétences et la transmission des savoirs constituent un enjeu majeur pour soutenir la croissance industrielle sur notre territoire. Une réunion rassemblant les différents acteurs, entreprises, lycée Ampère et Communauté d’agglomération, s’est déroulée pour présenter l’alternance qui devient donc une évidence afin d’accompagner les jeunes et les entreprises.

La Communauté d’agglomération Territoires Vendômois en s’appuyant sur le lycée des métiers Ampère à Vendôme souhaite, à la rentrée prochaine de septembre, proposer une offre élargie dans le champ de la formation initiale en ouvrant la filière Bac professionnel Pilote de ligne de production, à l’apprentissage en alternance. «Nous sommes partis du même constat fait l’année dernière par rapport à la filière de la maroquinerie où il y avait des besoins de recrutement sur notre territoire pour les jeunes qu’il nous faut former. Cette offre de formation en alternance constitue pour les entreprise locales une véritable opportunité de recruter en proximité» souligne Magali Marty, vice-présidente de Territoires Vendômois en charge de l’attractivité économique.

« Une ligne de production qui existe et qui fonctionne au lycée. Les entreprises ont des besoins énormes, l’alternance est plus motivante par sa rémunération. Ce n’est plus de la main d’œuvre mais des techniciens dorénavant. Nous allons avoir, grâce au financement de la Région Centre Val-de-Loire, une nouvelle ligne de production à la rentrée prochaine, une ligne connectée 4.0 qui accueillera un bras robotisé et des capteurs ultra modernes. Le 11 mars, lors des Portes Ouvertes au lycée, nous mettrons en place pour la 1ère fois un Job-dating entreprises-étudiants pour développer cette filière de production par l’alternance » concluait Eric Ganivet, proviseur du lycée Ampère de Vendôme.