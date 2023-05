Vidéo protection des collèges

Une convention vient d’être signée au collège Jean Emond de Vendôme entre le Conseil départemental de Loir-et-Cher, l’Etat, l’association des Maires du département et l’association des Maires Ruraux de Loir-et-Cher avec les forces de l’Ordre, Gendarmerie et Police. « S’il y a bien un endroit où la sécurité publique doit être garantie, c’est aux abords des collèges. Parmi les moyens mis à notre disposition, la vidéo protection fait partie intégrante de la réflexion. La vidéo protection n’est pas la vidéo surveillance, ce dispositif reste voyant pour essayer d’obtenir un effet de dissuasion plus qu’un effet de répression » soulignait François Pesneau, préfet du Loir-et-Cher lors de la signature de cette convention. « Ce partenariat important entre l’Etat, les communes et le Conseil départemental permet ainsi de renforcer la sécurité de la communauté éducative, des élèves, des parents et des 260 agents du département qui travaillent dans les 26 collèges du Loir et Cher » concluait Philippe Gouet, président du Conseil départemental de Loir et Cher. Six collèges sont déjà volontaires pour ce dispositif.