Visite du député au Centre de formation Sainte-Cécile

Christophe Marion, député de la circonscription de Vendôme, a visité le Centre de Formation Professionnelle Continue (CFPC) du lycée Sainte-Cécile de Montoire-sur-le-Loir. L’occasion de dialoguer sur les difficultés rencontrées par l’établissement dans des métiers en tension.

Des sujets de discussion multiples pour souligner l’importance de la formation continue tout au long de la vie professionnelle des salariés et de l’apprentissage pour les jeunes. «Aujourd’hui, tous les métiers du soin sont en tension. Les difficultés des métiers comme de la mobilité pour les jeunes et les moins jeunes sur les territoires vendômois restent un frein à la formation et à la mixité au sein des professions de soin. De plus, les établissements publics accueillent peu de gens en apprentissage car ils sont peu aidés contrairement aux secteurs privés», expliquait Élodie Dauban, directrice du centre de formation qui réfléchit à ouvrir une antenne à Vendôme. Se rajoutent les entraves financières de la formation professionnelle continue pour ceux qui ne peuvent bénéficier d’un financement à travers l’apprentissage.

«Dans ce contexte de difficultés à recruter des apprenants dans le domaine sanitaire et social, que ce soit dans les centres hospitaliers, les Ehpad ou les établissements d’accueil en situation du handicap, le CFPC Sainte-Cécile lance en partenariat avec la Région et Pôle Emploi une nouvelle formation DEFI Agent de soins, formation gratuite et rémunérée par la Région centre Val-de-Loire» détaillait Emmanuelle Crépin, directrice du lycée Sainte-Cécile. Christophe Marion a fini sa visite dans une classe d’élèves aides-soignants pour échanger avec eux sur les difficultés rencontrées.