Vive 2023 avec l’Université du Temps Libre du Vendômois !

2022 fut une belle année dans un climat plus serein : deux sessions enrichissantes sur « le bois et la forêt » en mars et « la France des années 1950-1960 » en novembre et 14 conférences sur des sujets à la fois divers et passionnants. Les adhérents ont été plus nombreux à se retrouver pour leur rendez-vous aux Greniers de l’Abbaye à 14h30 (226 au lieu de 196 en 2021)

Pour le 1er semestre 2023, les équipes bénévoles de l’Université du Temps Libre du Vendômois ont préparé tout un programme tout aussi varié avec des thèmes artistiques, historiques et scientifiques…

La reprise de l’accueil aura lieu mardi 3 janvier au Pôle Chartrain de 9h à 12h, puis tous les autres mardis. Les adhérents (actuels et nouveaux) pourront prendre leur cotisation 2023 (22€) à la permanence, mais de préférence par courrier (chèque à l’ordre de l’UTLV) envoyé à l’adresse postale UTLV 140 Fg Chartrain 41100 VENDÔME. La cotisation ouvre la gratuité aux conférences « ponctuelles » et la possibilité de s’inscrire aux sessions (au printemps « les nouvelles histoires d’eau » et à l’automne « le Japon »)

Le début de l’année sera marqué par deux conférences littéraires :

mardi 17 janvier « Prémices et printemps de la Renaissance de Dante à Léonard » par Mike Recanati, assidu de l’Ecole du Louvre et passionné de littérature du XIVe au XVIIe siècles, l’intervenant montrera comment l’expansion de l’Humanisme a engendré la Renaissance dans tous les champs artistiques.

vendredi 27 janvier « Le Misanthrope de Molière » par Hélène Michon, agrégée de Lettres, maître de conférences à l’Université de Tours, auteure de nombreux ouvrages sur le XVIIe siècle. La conférencière étudiera la spécificité de la pièce notamment le fait qu’il n’y est pas question d’un type de personnage comme le Tartuffe ou Don Juan mais plutôt de la critique d’une partie de la société de l’époque.

À noter, dès à présent, la conférence d’Histoire du jeudi 9 février : « Mussolini » par Alberto Toscano, journaliste et auteur du livre paru en septembre 2022 « Un homme à nous, la France et la Marche vers Rome » qu’il dédicacera en fin de séance

Le Conseil d’Administration de l’UTLV adresse à toutes et à tous ses vœux les meilleurs pour 2023

Renseignements sur le site :