1er Handi Festi

Du 4 au 6 avril, se tiendra à Montoire-sur-le-Loir, Handi Festi à l’Hospitalet, un premier festival engagé sur le handicap à travers à la fois l’art et le sport. En partenariat avec le lycée professionnel Sainte-Cécile, les objectifs d’Handi Festi sont bien de faire évoluer la vision du handicap, des rencontres pour créer du lien. Le festival proposera donc des rencontres aux scolaires le 4 et 5 avril à travers des spectacles de Gilles Le Druillennec, une soirée le 5 avril de projections de films de courts métrage et une journée exceptionnelle le 6 avril à l’Hospitalet pour un concert, spectacle de danse et d’humour, exposition de peintures et des visites virtuelles avec un casque 3D.

Rens 02 54 85 25 00 – Rens 02 54 85 25 00 – www.lhospitalet.fr