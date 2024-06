3e édition du Festival Foliart

Fin juin, Foliart Festival revient pour la 3e année consécutive à Montoire. Un festival multiculturel gratuit sur trois jours proposé par l’association «Les Impromptus» pour rassembler les habitants autour de l’art, les concerts, les marionnettes, le cirque, la danse… Promouvoir la culture alternative sur le Vendômois.

«L’idée est bien de faire rencontrer un public peu habitué à cette culture alternative et des artistes et acteurs locaux. Dans cette démarche d’ouverture et d’accessibilité à la culture, nous travaillons en étroite collaboration avec l’Hospitalet de Montoire, le milieu scolaire et la maison des jeunes» détaille Jules Monnier et Nicolas Le Calvez, jeunes professionnels du spectacle, véritables chevilles ouvrières de l’événement, tous deux passionnés par le spectacle vivant en ne suivant pas forcément les codes classiques des manifestations culturels.

Un événement qui permet également de dynamiser, le temps d’un week-end, le centre-ville de Montoire en s’implantant dans des lieux emblématiques de la ville comme le jardin de la mairie. «La nouveauté cette année est la venue d’artisans locaux pour un marché de créateurs en accès libre pendant toute la durée du festival. Promouvoir le savoir-faire local où plusieurs artistes ou artisans pourront exposer et proposer leurs créations comme par exemple le « Slow Burn Upcycling » qui fabrique de nouveaux vêtements avec du textile recyclé pour des fringues uniques» poursuivent-ils.

Le festival Foliart travaille également à la fois à une vraie égalité entre la femme et l’homme avec une programmation équilibrée et, d’autre part, avec les objectifs en faveur de la transition écologique. « Avec le principe de circuit court, nous essayons de réduire considérablement le coût énergétique lié aux transports des artistes et du matériel en prenant en compte la localisation de ceux-ci ou en travaillant avec la Brasserie Sommier de Montoire pour les boissons sur place ou le Bistro de Montoire pour la restauration. En encourageant également le co-voiturage pour les spectateurs » argumentent les deux organisateurs.*

Avec cette 3e édition, Foliart fait rimer une fois de plus découverte et plaisir, détente et surprise !

Foliart Festival du 28 au 30 juin à Montoire sur Loir – Cour de la Mairie