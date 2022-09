3e tome, des contes et légendes troglodytiques…

Cela devient un rituel pour Fred Barety, écrivain et Marlène, aquarelliste et illustratrice de sortir un superbe ouvrage sur les contes et légendes du Vendômois revisités.

Ils sont du nord et apprécient particulièrement notre région et ses troglodytes. D’ailleurs, entre temps, Fred a investi et possède dorénavant son habitation troglodytique à Lunay. Chaque été depuis 4 ans, il écrit et réinvente les contes de notre territoire à partir des histoires qu’il entend lors de ses séjours pour éditer le livre l’année d’après. «Je reste toujours sur le même principe. Je m’inspire de ce que les gens me racontent, ceux que je rencontre, des contes très localisés sur le Vendômois, un triangle Troo/Lavardin/Montoire» détaille t’il. «Les rapprochements se font par cascade, ceux que tu croises te font rencontrer d’autres personnes qui elles-mêmes te racontent des histoires. J’ai quasiment fini le prochain tome» s’amuse Fred Barety

Ainsi 19 légendes se retrouvent dans ce nouveau volume, toujours édités sur un papier de qualité qui permet de mettre en valeur les aquarelles nombreuses de Marlène. «C’est elle qui fait un gros travail artistique et le livre devient avec sa spirale centrale, un véritable objet» conclut l’écrivain qui à coup sûr reviendra avec son 4e tome l’été prochain.