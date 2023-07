50ème Festival de Montoire : Les cultures du Monde

Avant-guerre existait à Montoire, le jour du 15 août, un grand corso fleuri, animé par des ensembles musicaux et des groupes de jeunes locaux. Cette manifestation, organisée par le Comité des Fêtes, rencontrait un franc succès. Autour de cette journée de fête, est venue l’idée de construire une manifestation plus importante, qui pourrait intéresser les jeunes et étancher la soif de « faire » de nombreux volontaires du Comité. C’est ainsi qu’est né il y a 50 ans le Festival de Montoire.

Cette 50e édition se déroulera du 8 août au 15 août.

7 jours de gala sous le palais de toile, un grand spectacle pyrotechnique, 13 groupes venus des 4 coins du monde pour partager leur culture. L’Afrique du Sud, l’Argentine, le Chili, la France, l’Arménie, la Géorgie, l’Indonésie, la Lettonie, le Pérou, les Philippines et la Tchéquie seront présents et une grande soirée avec une création exclusive pour rendre hommage à la culture bretonne. Grande soirée exclusive préparée par l’ensemble Bleuniadur de Saint-Pol-de Léon, le Bagad Adarré de Plougastel et les chanteurs marins d’Iroise.

Chaque année, le festival apporte sa pierre à l’édifice de la fraternité et de la paix dans le monde à travers la promotion des danses et musiques traditionnelles.

Demandez le programme !

Mardi 8 août

19h : trio Navayo. Avant-scène.

21h : Bélizaire Musique Cajun Avant-scène.

22h30 : Prélude Grand spectacle pyrotechnique Avant-scène

Mercredi 9 août

17h : ouverture officielle à l’Hôtel de Ville

19h : Les pieds dans l’eau. Avant-scène.

19h : Repas : Indonésie. Salle des fêtes.

21h : Gala d’Ouverture : tous les groupes présents, Indonésie, Lettonie, Pérou Palais de toile.

Jeudi 10 août

10h30 : Conférence l’Angklung (Indonésie) à l’Hôtel de Ville

10h30 : Stage de danse, Argentine. Avant-scène

11h : Village des enfants Ecriture Arménie. Jardin du Cloître

11h : Pérou. Cour de l’hôpital

15h : Animation Indonésie. Avant-scène

16h : Animation Argentine. Avant-scène

16h30 : Village des enfants maquillage Afrique du sud. Jardin du Cloître

19h : Gros vivier. Avant-scène.

19h : Repas : Afrique du Sud Salle des fêtes.

21h : Ici et ailleurs Afrique du sud, France, Philippines, Tchéquie. Palais de toile

Vendredi 11 août

10h30 : Conférence Le Tango (Argentine)

à l’Hôtel de Ville

10h30 : Stage de danse, France. Avant-scène

11h : Village des enfants percussions Afrique du Sud. Jardin du Cloître

11h : Animation Chili. Camping

15h : Animation France. Avant-scène

16h : Animation Afrique du sud.

Avant-scène

16h30 : Village des enfants Danses Lettonie Jardin du Cloître

19h : Chaï. Avant-scène.

19h : Repas : Lettonie Salle des fêtes.

21h : Panorama, tous les groupes présents. Palais de toile

Samedi 12 août

10h30 : Conférence Les costumes bretons (France) à l’Hôtel de Ville

10h30 : Stage de danse, Philippines. Avant-scène

11h : Village des enfants Photos Pérou. Jardin du Cloître

11h : Arménie. Cour de l’hôpital

12h : Animation musicale Tchéquie. Avant scène

15h : Concert église Afrique du Sud, Géorgie,Marins d’Iroise Eglise

16h : Animation Philippines. Avant-scène

16h30 : Village des enfants contes du monde. Jardin du Cloître

17h : Animation Bretagne.

Café des 3 Marches

19h : Occimor. Avant-scène.

19h : Repas : Pérou Salle des fêtes.

21h : Soirée latine Argentine, Chili, Pérou Palais de toile

Dimanche 13 août

10h30 : Conférence Les danseurs de ciseaux (Pérou) à l’Hôtel de Ville

10h30 : Stage de danse, Tchéquie

Avant-scène

11h : Village des enfants Maquillage Chili. Jardin du Cloître

12h : Animation musicale Bretagne Avant scène

15h : Gala tour du monde Afrique du Sud, Argentine, Indonésie, Lettonie. Palais de toile

16h30 : Village des enfants Danse des bambous Philippines. Jardin du Cloître

19h : Grand fest Noz. Avant-scène.

19h : Repas : Bretagne Salle des fêtes.

21h : Soirée bretonne, Bleunadiur, Marins d’Iroise, Bagad d’Arrare Palais de toile

Lundi 14 août

10h30 : Conférence Le Duduk (Arménie) à l’Hôtel de Ville

10h30 : Stage de danse, Chili. Avant-scène

11h : Village des enfants Percussions Indonésie. Jardin du Cloître

15h : Animation /Bagad adarré Marins d’Iroise Hospitalet

16h : Animation Lettonie. Avant-scène

16h30 : Village des enfants la fesque du Monde. Jardin du Cloître

17h : Animation Afrique du sud. Bar de l’avenue

19h : Bal de maison. Avant-scène.

19h : Repas : Arménie Salle des fêtes.

21h : Cap à l’Est Arménie, Géorgie, Tchéquie Palais de toile

Mardi 15 août

11h : Réception officielle. Hôtel de ville

12h : Animation musicale Chili. Avant scène

15h : Dans(e) la rue, spectacles en continu et animation tout l’après-midi. Participation de tous les groupes présents Quartier Marescot

19h : Silenier. Avant-scène.

19h : Repas : Philippines Salle des fêtes.

21h : Gala de clôture, danse d’adieu de tous les groupes présents Arménie, Chili, Philippines Palais de toile

Les tarifs Gala d’ouverture (09/08), panorama (11/08), création exclusive (13/08) et gala de clôture (15/08) : Gradins et chaises de face (Z1): 23 € (adulte) 16 € (enfant jusqu’à 12 ans inclus)

Gradins et chaises de côté (Z2): 18 € (adulte) 11 € (enfant jusqu’à 12 ans inclus) Les autres spectacles du festival: Gradins et chaises de face (Z1) : 16 € (adulte) 11 € (enfant jusqu’à 12 ans inclus)

Gradins et chaises de côté (Z2) : 13 € (adulte) 8 € (enfant jusqu’à 12 ans inclus) Concert (06/08) à l’église d’Artins : 16 € (adulte) 11 € (enfant jusqu’à 12 ans inclus) Concert (12/08) à l’église de Montoire : 14€ (adulte) 10€ (enfant jusqu’à 12 ans inclus) • Abonnement (7 soirées + dans(e) la rue) : 116 € (adulte) 81 € (enfant jusqu’à 12 ans inclus)

• 1/2 abonnement (soirée bretonne + 3 spectacles

à 16€) : 60€ (adulte) 42 € (enfant jusqu’à 12 ans inclus)

• Forfait trio (ouverture + 2 spectacles à 16 €) :

48 € (adulte) 33 € (enfant jusqu’à 12 ans inclus)

• Forfait Duo (ouverture + 1 spectacle à 16 €) :

35 € (adulte) 24 € (enfant jusqu’à 12 ans inclus)

• Forfait dimanche (après-midi + soirée) :

35 € (adulte) 24 € (enfant jusqu’à 12 ans inclus)

Repas (entrée, plat, dessert, vin) : du mercredi 09/08

au mardi 15/08 : 22 € (adulte), 12 € (enfant) Reservations : 02.54.85.35.16 07 61 02 26 33 resa.festivalmontoire@orange.fr www.festival-montoire.com Comité du Festival, Service réservation, Espace de l’Europe, BP 50, 41800 Montoire (joindre enveloppe timbrée avec votre adresse).

Le village des cuisines du monde

Une grande nouveauté du festival : près Près du palais de toile et de la boutique, le village des cuisines du monde. Ce nouvel espace permet aux festivaliers de découvrir la richesse des cuisines populaires du monde : spécialités québécoises ou asiatiques, sushis ou ramen japonais, et pourquoi pas des saveurs créoles !

Exposition

50 ans ça se fête !

Une grande exposition (entrée libre) présentant plus de 600 photos pour retracer 50 ans de festival à Montoire au cloître des Augustins. En divers lieux de Montoire (jardin de saint Oustrille, Musikenfête, passerelle du camping, cour de la mairie, place Foch), des photos géantes pour retracer les grands moments du festival. À Musikenfête, les parures et coiffes du monde.

Festival infano

Le village des enfants, c’est nouveau !

Le nouveau rendez-vous incontournable pour les petits festivaliers, à la fois acteurs et spectateurs ! Des moments privilégiés avec les artistes pour apprendre à danser, se maquiller, jouer des percussions, dessiner, prendre des photos et encore bien des surprises. Tous les jours à 11h et 16h30 dans la cour du cloître (entrée libre)

Marché artisanal

autour du monde

Une balade autour du monde à partir de 17h le mardi 8 août puis de 10h30 à 23h du 9 au 15 août. Le marché artisanal fête ses 8 ans Découvrez les stands des exposants dont les produits riment avec culture du monde : statuettes d’Afrique, safran d’Orient, confections d’Amérique du sud, bijoux Touareg…

Artisanat du monde

Centre des réservations

du 22 juillet au 15 août inclus : des bijoux fantaisie, des statuettes africaines en bois, des foulards en cachemire ou tentures d’Inde, des boîtes laquées du Vietnam, des lampes de sel de l’Himalaya, des masques vénitiens et bien d’autres idées encore pour faire de beaux cadeaux exotiques.