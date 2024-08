51e Festival de Montoire : Les Cultures du Monde

Le 51ᵉ festival de Montoire embrassera le thème du carnaval.

Des joyaux culturels internationaux marqueront l’événement : Qui dit carnaval dit forcément le Brésil, représenté par le Bale folclórico da Amazonia ; le carnaval de l’altiplano sera représenté par la Bolivie, avec la Compañía de Danza Acuarela Boliviana de Cochabamba ; La France et son magnifique carnaval de Nice par la Ciamada Nissarda, le carnaval des tropiques par la Guadeloupe, et l’ensemble Karukera stars aux coiffes chatoyantes.

L’association Pann’Co, et son steel band, animera une soirée dédiée au carnaval le 15 août. Le Québec sera présenté par l’ensemble folklorique Tam ti delam, tandis que l’Europe sera honorée par des ballets exceptionnels : l’ensemble Balassi de Hongrie, l’ensemble Abrasevic de Serbie et l’ensemble Marula de Géorgie. Les minorités chinoises Miaos et Dong de la province du Ghuizou, aini que la Malaisie représenteront le continent asiatique.

Le festival 2024 vous proposera ses soirées « Cap à L’ouest“ et ”Cap à L’est », une journée carnaval le 15 août, et un grand gala dédié aux carnavals du Monde. Expositions et conférences viendront enrichir cette édition prometteuse.

Demandez le programme !

Dimanche 11 août (Prélude)

Hongrie, Canada – Vieille église d’Artins

ensemble de danse Balassi, ensemble folklorique Tam ti delam.

17h : concert (2h), payant – sur résa.

Mardi 13 août

17h : ouverture officielle à l’hôtel de ville (1h), gratuit.

19h : Dîner brésilien traditionnel. Resto typico payant – sur résa.

21h : gala d’ouverture, présentation de tous les groupes, spectacle (2h30), payant – sur résa.

Mercredi 14 août

10h30 : France, le carnaval de Nice conférence (1h), payant.

– Hongrie, stage de danse (1h), gratuit

11h : Bolivie, animation café (1h), gratuit

– Brésil, maquillage, village des enfants(1h) gratuit

15h : Bolivie, Ensemble Danza Acuarela Boliviana, conférence (1h), payant

16h : France, la Ciamada Nissarda, animation avant-scène (0h30), gratuit.

16h30 : Contes du monde, village des enfants (1h), gratuit.

17h : Brésil, animation (1h) gratuit

19h : Malaisie, dîner Resto Typico (1h30) payant – sur résa.

21h : Bolivie, Canada, Malaisie, gala de toutes les couleurs(2h30), payant – sur résa.

Jeudi 15 août

10h30 : France, stage de danse (1h), gratuit

– Brésil, conférence sur le carnaval de Rio de Janeiro (1h), payant

11h : Chine, écriture chinoise, village des enfants (1h), gratuit.

– Serbie, animation camping (1h), gratuit.

12h : Hongrie, animation musicale (1h) gratuit.

15h : Dans(e) la rue, participation de tous les groupes, spectacle (3h), payant – sans résa.

19h : Dîner guadeloupéen Resto Typico (1h30), payant – sur résa.

21h : Brésil, Guadeloupe, France, Trinidad & Tobago, Gala Fiesta carnaval (2h30), payant – sur résa.

Vendredi 16 août

10h 30 : Brésil, stage de danse (1h), gratuit

10h 30 : Chine, conférence sur les Minorités Miaos et Dhongs (1h), payant

11h : Malaisie, percussions, Village des enfants (1h), gratuit.

– Géorgie, animation hôpital (1h) gratuit

15h : Serbie, animation avant-scène gratuit.

15h30 : Malaisie, animation à l’Hospitalet (30mn), gratuit.

– Bolivie, animation avant-scène (30mn), gratuit.

16h30 : France, Farandole, village des enfants (1h), gratuit.

17h : Canada, animation café (1h), gratuit.

19h : France, dîner français Resto Typico (1h30), payant – sur résa.

21h : Serbie, Brésil, Chine, Bolivie, Hongrie, Canada, Géorgie, Malaisie, Guadeloupe France, Gala panorama (2h30), payant – sur résa.

Samedi 17 août

10h30 : Guadeloupe, conférence sur le carnaval de Pointe à Pitre (1h), payant.

10h30 : Canada, stage de danse (1h), gratuit

11h : Chine, animation camping (1h) gratuit.

– Bolivie, village des enfants(1h), gratuit

12h : Guadeloupe, animation musicale (1h), gratuit.

15h : Serbie, Bolivie, Hongrie, concert église de Montoire (2h), payant – sur résa.

16h : Canada, animation (30mn), gratuit.

16h30 : Guadeloupe, village des enfants danses (1h), gratuit.

19h : Hongrie, dîner Resto Typico (1h30), payant – sur résa.

21h : Serbie, Hongrie, Géorgie, Gala la route vers l’Est (2h30) payant – sur résa.

Dimanche 18 août

11h : Serbie, Brésil, Chine, Bolivie, Hongrie, Canada, Géorgie, Malaisie, Guadeloupe, France, Trinidad & Tobago Réception officielle (1h) gratuit.

12h : Brésil, animation musicale (1h), gratuit.

15h : Chine, Malaisie, Guadeloupe, France, Gala Tour du Monde (2h), payant – sur résa.

16h30 : La Fresque du monde, village des enfants (1h), gratuit.

19h: Canada, Resto Typico (1h30), payant – sur résa.

21h : Bolivie, Canada, Géorgie, Gala de clôture (2h30), payant – sur résa.

Avant-scène

Lieu de fête et de convivialité !

Chaque soir, un groupe de musique se produit sur scène entre 19h et 20h30. Restauration rapide, barnums, tables et chaises à disposition sur place.

Les stands :

Déguster grillades, frites assiettes composées / stand des smoothies / stand des saucissons. Nouveauté : les bagels en fête ! Les p’tits bénés ont concocté une série de bagel inédits, en lien avec les pays invités cette année. Entrée libre et gratuite pour tous.

Grande exposition

«Les visages du monde – 2024, année olympique». Les plus beaux portraits des artistes venus des cinq continents du festival. Entrée libre tous les jours 10h-12h & 15h-20h, salles de musique, près de la boutique du festival.

Village d’enfants

Du 14 au 18 août, animations à 11h et 16h30. Ce lieu offrira aux enfants l’opportunité de partager un moment privilégié avec les groupes présents sur le festival. Ateliers de percussions, de maquillage, de la danse et bien

plus encore.

Marché artisanal autour du monde

Confections d’Amérique du Sud, artisanat malgache, épices du monde, bijoux touaregs, tisserandes mayas

du Guatémala, ou encore rhum arrangé, quatre continents sont présents sur le marché des cultures du monde. Venez voir, toucher, sentir, et parfois goutter en vous promenant au milieu des stands de nos exposants.