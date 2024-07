8e festival de musique Quatuor à Vendôme

Comme chaque été, de jeunes artistes venus des quatre coins de France et d’Europe viendront se perfectionner auprès du Quatuor Voce, de Rémi Delangle et de leurs invités.

Fidèle à son esprit d’ouverture, sa foi en la jeunesse et sa volonté de rassembler autour de la musique, le festival met pour la première fois au programme cette année un chœur d’enfants et un orchestre de jeunes. Les chanteurs seront emmenés par le Sirba Octet dans «Tsuzamen !», en ouverture du festival à la chapelle Saint Jacques, et le Voce orchestra, dans lequel les musiciens du Quatuor Voce prennent une part active, sera dirigé par Benoît Fromanger au château de Rochambeau.

La chapelle Saint Jacques promet d’abriter de beaux moments autour du piano. Une première à Quatuor à Vendôme pour un merveilleux compositeur cette année : Frédéric Chopin sera servi avec précision et poésie par François Dumont. Pianiste raffiné et salué par la critique et le public pour ses interprétations de Chopin, François Dumont propose, avec le Quatuor Voce et Frédéric Alcaraz, une soirée qui ira de la barcarolle Op. 60 à une version de chambre du magnifique 2e concerto de Chopin, en passant par le quatuor de Ravel.

La semaine du festival sera émaillée de moments musicaux matinaux et à participation libre. Un clin d’œil obligatoire aux J.O. avec une déambulation musicale (et sportive !) dans les rues de Vendôme et la clôture festive au campus de Monceau Assurances en compagnie des jeunes musiciens.

Mardi 23 juillet à 20h30 Ouverture

Tsuzamen par le Sirba Octet

Vendôme, chapelle Saint-Jacques

15€ / 10€ réduit / gratuit -18 ans

Tsuzamen par le Sirba Octet Vendôme, chapelle Saint-Jacques 15€ / 10€ réduit / gratuit -18 ans Mercredi 24 juillet à 11h

Les moments musicaux – Ensemble Evasio

Areines, église

Tarif: entrée libre

Les moments musicaux – Ensemble Evasio Areines, église Tarif: entrée libre Mercredi 24 juillet à 20h30 Chopin par Dumont

Vendôme, chapelle Saint Jacques

15€ / 10€ réduit / gratuit -18 ans

Vendôme, chapelle Saint Jacques 15€ / 10€ réduit / gratuit -18 ans Jeudi 25 juillet à 11h

Les moments musicaux – Quatuor Momo

Thoré-la-Rochette, Zone i

Tarif: entrée libre

Les moments musicaux – Quatuor Momo Thoré-la-Rochette, Zone i Tarif: entrée libre Jeudi 25 juillet à 20h30

Temps suspendus

Vendôme, chapelle Saint Jacques

15€ / 10€ réduit / gratuit -18 ans

Temps suspendus Vendôme, chapelle Saint Jacques 15€ / 10€ réduit / gratuit -18 ans Vendredi 26 juillet à 11h

Les moments musicaux – Quatuor Intento

Lavardin, église

Tarif: entrée libre

Les moments musicaux – Quatuor Intento Lavardin, église Tarif: entrée libre Vendredi 26 juillet à 19h

Les JO s’invitent au festival

Vendôme, coeur de ville

Tarif: entrée libre

Les JO s’invitent au festival Vendôme, coeur de ville Tarif: entrée libre Samedi 27 juillet à 11h

Les moments musicaux – Quatuor Momo

Villiers sur Loir, caves Lupin

Tarif: entrée libre

Les moments musicaux – Quatuor Momo Villiers sur Loir, caves Lupin Tarif: entrée libre Samedi 27 juillet à 20h30

Voce Orchestra

Thoré la Rochette, château de Rochambeau

15€ / 10€ réduit / gratuit -18 ans

Voce Orchestra Thoré la Rochette, château de Rochambeau 15€ / 10€ réduit / gratuit -18 ans Dimanche 28 juillet à 11h

Les impromptus du Château

Vendôme, jardins suspendus du Château (repli en cas d’intempéries : Greniers de l’Abbaye)

Tarif: entrée libre

Les impromptus du Château Vendôme, jardins suspendus du Château (repli en cas d’intempéries : Greniers de l’Abbaye) Tarif: entrée libre Dimanche 28 juillet à 19h

Happy End

Campus de Monceau Assurances

Tarif: entrée libre

Actions culturelles :

rojet «Tsuzamen» Chorale multigénérationnelle avec les habitants du quartier des Rottes.

Restitution publique lors du concert de Sirba Octet le 23 juillet.

Mardi 23 juillet – 9h30 – Concert petit-dej au Centre Culturel des Rottes

– Concert petit-dej au Centre Culturel des Rottes Mardi 23 juillet – 11h – Concert d’élèves à l’Ehpad des Rottes