9e édition du Festival Romantique du Loir

Cette année encore, le Festival Romantique du Loir a pour ambition de proposer une programmation musicale d’excellence. Du 22 septembre au 1er octobre, l’occasion de découvrir ou redécouvrir de nouveaux ensembles de musiciens ou de retrouver avec bonheur des artistes ayant participé aux éditions précédentes.

Pour cette nouvelle édition, le festival accueille le Chœur de l’Armée Française dirigé par la Commandante Emilie Fleury avec 16 chanteurs présents. Puis, direction Venise avec «Les quatre saisons» d’Antonio Vivaldi jouées par Céline Planes au violon solo entourée de musiciens de l’orchestre philharmonique de Radio France. Comme chaque année, un concert «Grand Quatuor» est programmé pour aller à la rencontre des grandes œuvres du répertoire. Le Quatuor Psophos interprètera entre autres le magnifique quatuor de «La Jeune Fille et la Mort» de Franz Schubert. Le Duo Cello Voce, association de deux solistes d’exception, proposera, quant à lui, un voyage musical d’Europe de l’Est exaltant. Puis, retour vers le romantisme avec le sextuor N° 2 de Johannes Brahms et les Métamorphoses de Richard Strauss par un ensemble de solistes de l’Orchestre Philharmonique de Radio France et de l’Orchestre National de France. Enfin, rencontre entre un violon, un saxophone et un piano avec le jeune trio Dämmerung pour de nouvelles sonorités autour de Debussy, Ravel et Berlioz.