A la découverte des musiques slaves

Devenues un rendez-vous incontournable de la saison musicale du Vendômois, les master-classes moréennes de balalaïka se dérouleront, comme à l’accoutumée pendant le week-end de Pentecôte avec le concert de clôture lundi 20 mai à 15 h en l’église Saint-Pierre de Pezou.

Sous la férule artistique du virtuose Micha Tcherkassky depuis le début de l’aventure organisée de main de maître par Danièle Chaubard, le stage tout comme le concert verront la première contribution d’une pianiste hors du commun, Maria Trubnikova.

Originaire de la ville d’Oufa dans l’Oural, Maria Trubnikova, lauréate du 1er prix du concours panrusse de Magnitogorsk en 2015, est diplômée 1ᵉʳ prix de piano du Conservatoire supérieur de musique «Institut Public Des Beaux-Arts Ismaguilov».

Pianiste dès l’âge de 6 ans, elle intègre «L’école d’Art pour Enfants» puis reçoit une éducation musicale secondaire et, enfin, supérieure professionnelle à «L’Institut Public Des Beaux-Arts Ismaguilov» en tant que pianiste et pédagogue. Aujourd’hui, elle se perfectionne à l’École Normale de Musique de Paris «Alfred Cortot» dans la classe de l’éminent professeur Sergueï Markarov «artiste de l’UNESCO pour la Paix».

Maria s’est beaucoup produite sur scène : en musique de chambre en soliste et accompagnatrice, et accompagnée par l’Orchestre Symphonique National de la République du Bachkortostan dans les concertos de Khasanchin et de Schumann. Maria a une prédilection pour Beethoven, Brahms, Schumann et Rachmaninoff.

Depuis 2024, Maria accompagne Micha Tcherkassky en duo balalaïka-piano et sa classe de balalaïka en concert et en stage. C’est donc à ce nouveau duo accompagné par les élèves de la master-classe que les amateurs de musique sont conviés le 20 mai à 15h à Pezou.