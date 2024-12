Abbaye on Ice – 10 ans

Hors vacances scolaires

16h-19h : Lundi, mardi, jeudi, vendredi

10h-19h : Mercredi, samedi, dimanche

Patinoire fermée vendredi 6 décembre

Période de vacances scolaires

21/12 – 05/01 inclus

Ouvert tous les jours 10h-19h

Mardis 24 et 31 déc. fermeture : 18h

Mercredis 25 déc. et 1er janv. ouverture : 14h-19h

Les horaires d’ouvertures sont susceptibles d’êtres modifiés.

Jardins de Noël : Chalets avec des artisans locaux. Parvis Rochambeau et place Alexis Danan (quartier des Rottes)

Illuminations de Noël dans Vendôme

Fauteuil du père Noël et boîte aux lettres :

Parvis Ronchambeau

Dimanche 8 décembre

Les Impromptus d’Hiver

11h : concert de Marie et Balthazar dans une ambiance festive au château de Vendôme

Organisé par l’association Château de Vendôme Berceau des Bourbons

– Entrée libre au chapeau.

Samedi 14 et dimanche 15 décembre

Noël à la Ferme

Marché de Noël des jeunes agriculteurs au Marché couvert, avec mini-ferme, marché fermier et gourmand, tombola. Le samedi 14h-20h – Le dimanche 10h-18h

Parade de tracteurs décorés (18h) dans l’hypercentre

Commerces ouverts toute la journée du samedi

Car podium du Conseil Départemental 41

Mercredi 18 décembre

14h-18h : Ateliers créatifs, projection de courts-métrages sélectionnés par les habitants du quartier, en partenariat avec Ciclic, concert-spectacle jeune public proposé en partenariat avec Figures Libres. Au Centre culturel de Vendôme -Entrée libre

18h : Concert de Noël par les élèves de l’école de musique – Au Minotaure -Entrée libre

Samedi 21 décembre

10h-18h : Père Noël – Place Saint Martin

15h-18h : balade en calèche avec La Bergère du Perche – Place Saint Martin – 1€/pers. Org. par la Fédération du commerce vendômois

Dimanche 22 décembre

Alvy Zamé

10h-18h : Père Noël – Place Saint Martin

15h-18h : balade en calèche avec La Bergère du Perche – Place Saint Martin 1€/pers. Org. par la Fédération du commerce vendômois

20h : Alvy Zamé en live au parvis Rochambeau

Auteur-compositeur et guitariste, il interprète aussi les oeuvres d’artistes qui ont des univers musicaux très différents, cela va de Jacques Brel à Bob Marley en passant par Keziah Jones

– 5 € par personne

Dimanche 29 décembre

Happy New Year

20 h : Soirée Happy New Year, présence d’un DJ

– 5€/pers.

Vendredi 3 janvier

Bal des masques glacés

20h : Bal des masques glacés. Présence d’un DJ.

– 5€/pers.

Vendredi 17 janvier

Rétro Ice night

20h : Rétro ice Night années 70, 80 et 90 Présence d’un DJ.

– 5€/pers.

Dimanche 19 janvier

Spectacle de Clôture Abbaye on ice

18h : spectacle Cartoons par Patin’Air

La compagnie Patin’air vous invite à découvrir son nouveau spectacle Cartoons. Elle vous embarquera dans un tourbillon de numéros plus impressionnants les uns que les autres. En solo, en duo et en groupes, les acrobates mêleront pirouettes dans le ciel et numéros de feu.

Une moto viendra fouler le sol glacé de la patinoire pour vous en mettre plein les yeux. Préparez-vous au saut de l’ange qui viendra clôturer la saison d’Abbaye on Ice.

Tarifs :

Tarif normal 3,50 €

Tarif réduit 2,80 € (sur présentation d’un justificatif, enfant de moins de 12 ans, famille nombreuse, étudiant, bénéficiaire du RSA, personne en situation de handicap)

Carnets de tickets :

10 entrées tarif normal : 32 €

10 entrées tarif réduit : 26 €

20 entrées : 60 €

50 entrées : 140 €

Dans les tarifs grand public sont compris : 1 h de location de patins pour 45 min de glisse.