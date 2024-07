C’est bien un événement estival exceptionnel, une rencontre musicale organisée par l’association Afrivision, ce 27 juillet à Vendôme, qui rassemblera de jeunes talents musiciens et chanteurs africains.

C’est lors de la 12ᵉ édition du Festival Afrobeat International à Ouagadougou que ce projet est né. «Durant ces rencontres, il est apparu clairement que la musique africaine bénéficie d’une créativité et d’une diversité exceptionnelles, suscitant un intérêt croissant du public européen» explique Bertrand Ilboudo, président d’Afrivision, association vendômoise organisatrice de cette première édition d’Africa Music Connect. Cette réflexion a mené à la conception d’une initiative ambitieuse : la création d’un marché de la musique africaine en Europe et plus particulièrement en France d’où l’initiative de ce festival. Avec l’idée, en plus des sept artistes présents en concert, d’offrir aux professionnels, programmateurs, tourneurs, producteurs et représentants d’institutions culturelles, des rencontres et tables rondes pour réfléchir sur de nouvelles perspectives pour la musique africaine. Car la richesse et la diversité des talents musicaux africains ne sont plus à démontrer et sont une réalité avec un immense potentiel sur la scène internationale. «Africa Music Connect donne donc aux jeunes talents africains la possibilité de se faire remarquer par tous ces professionnels, ce n’est qu’une question de rencontres, établir des contacts, organiser des sessions pratiques pour aider aux développement de carrière en France et en Europe» conclut le dynamique président d’Afrivision, Bertrand Ilboudo.