Alain Orthlieb en dédicace

Belle effervescence ce samedi 25 juin dans la jolie médiathèque montoirienne. Et pour cause, un temps d’échanges et de rencontres était organisé avec nombre d’auteurs.

Au premier étage, sur une vaste table, une dizaine d’ouvrages convoque la générosité de son maître d’œuvre, Alain Orthlieb.

L’œil pétillant, l’auteur nous accueille, comme à l’accoutumée, avec gentillesse et humilité. Rappelons que Le Petit Vendômois publie chaque mois dans ses colonnes un épisode de Cale sèche pour le Phénix, son roman graphique, adapté de À jeudi s’il pleut.

Après un temps inexplicable de disette, Alain Orthlieb a enfin retrouvé un éditeur à Tours, Edita la Fabrique de livres. Bonne nouvelle, puisqu’il y a 15 jours, le petit dernier est arrivé. Rudy Boy, sorte de Roméo et Juliette condimenté à la sauce western, est sorti des presses et ravira petits et grands avec ses pastels, son trait précis et ses personnages attachants.

Bref, Le Petit Vendômois est heureux et fier de soutenir des artistes de cet acabit.