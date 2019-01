Ambiance bal folk à Montoire

L’Arentèle organise son bal folk, dimanche 27 janvier à 14h30, salle des fêtes de Montoire sur loir (rue Marescot).

Ambiance, convivialité sont les maîtres mots de nos bals .Nous avons donc invité les groupes «Trop d’bals» et «Oléane».

Le groupe «Trop D’ Bals» propose un répertoire alliant des musiques traditionnelles du Centre-France aux influences variées du Berry et d’ailleurs… Ses quatre musiciens distilleront, une musique énergique au service du bal traditionnel, à partager sans modération! Alors à vos marques, prêts, parquets ! Avec Sébastien Egrelon, accordéon diatonique, vielle ; Thierry Cornille, accordéons chromatique et diatonique ; Armel Charron, clarinettes ; Jean-Marie Leclercq-Prot, vielle et chant.

Oléane est un groupe angevin formé de trois musiciens : Catherine Delhumeau, accordéoniste et animatrice de danses ; Guy Pichereau, guitariste et chanteur, et enfin Jean-Luc Debeaulieu, accordéoniste, guitariste et chanteur, le compositeur du groupe.

Oléane est un véritable créateur d’émotions pour la danse. Les compositions de Jean-Luc sont belles, enjouées, fraîches, un brin nostalgiques. Elles vont alors permettre de transporter les danseurs vers un monde d’une grande sensibilité où s’entremêleront danses de couple : scottishs, mazurkas, polkas, valses à 3, 5 et 8 temps, mais aussi danses collectives comme les cercles circassiens, chapelloises, mixers, trio-mixers, cercles siciliens, ou danses en chaine : andro, hanter dro, où chacun pourra alors échanger avec «l’autre», grâce à ce rapport étroit entre la danse et cette musique. Ce trio, à la palette originale, affiche une harmonie et une complicité qui leur permet de faire vivre leurs musiques et de transmettre toute leur sensibilité aux danseurs pour le meilleur de la danse… Une véritable invitation…

Initiés ou débutants, tous sont les bienvenus pour partager ces moments de convivialité.

Renseignements au 02 54 85 03 71 ou 06 75 78 27 30 (entrée 9 euros, gratuit moins de 18 ans)

Le Petit Vendômois