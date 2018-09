Amies Voix 2018 : sur le bout de ta langue

Cette année encore, le festival » Amies Voix » investira le territoire pour faire entendre ses voix et ses belles histoires. Lectures publiques, contes, musique et de nombreuse animations à destination de toutes les générations, sous la houlette de MusicOconte, la nouvelle association en charge de l’événement.

La programmation en Vendômois :

Vendredi 28 septembre, Saint Laurent Nouan : «Tradition en folie», avec Debora Di Gilio et Fabienne Morel. Contes et chants. 18h, médiathèque. Résa. 02 54 87 22 54.

Vous pensiez connaître Le Petit Chaperon Rouge, Barbe Bleue… ? Fabienne et Debora vous emmènent sur les chemins bretons et italiens des grands contes traditionnels. Elles pétrissent les différentes versions pour vous servir un plat de rires, de folies, et d’exubérances… Tout public à partir de 6 ans.

Mardi 9 octobre, Villiers sur Loir : «Mes mots ont la parole», de Marcel Goudeau. Slam. 17h, bibliothèque. Résa. 02 54 72 92 09.

Le premier jour d’école, le cross, la pédagogie du bon sens, le copain casse-pieds, les amourettes d’enfance… Autant de petits coups de projecteur qui scrutent, dévoilent, parlent du quotidien… Tout public, à partir de 6 ans.

Mercredi 10 octobre, Montoire-sur-le-Loir : «Voyage au pays de Chelm», Alain Karpati, conte et musique, 15h30, médiathèque. Résa. 02 54 72 72 60.

Le chef de la communauté a acheté un poisson au marché. Il le ramène à la maison dans la poche intérieure de son manteau. C’est alors que la queue du poisson s’agite et gifle copieusement ses deux joues… Tout public, à partir de 6 ans.

Vendredi 19 octobre :

Savigny sur Braye : «Gavilan et la Besace de Temistockes», Victor Cova Correa, conte et musique, 18h15, médiathèque. Résa. 02 54 85 59 01.

Un grand-père et son petit-fils vont à la rencontre des personnages de leur quartier, vendeuse de journaux, cordonnier, rémouleur et chacun leur fait don d’un conte… Tout public, à partir de 6 ans.

St Léonard en Beauce : «Mes mots ont la parole», 18h, salle des fêtes. Résa. 02 54 72 31 54.

Dimanche 21 octobre, St Firmin des Prés : «Hallaca contée», Victor Cova Correa. Et atelier :

– 14h, atelier Hallaca réservé à 10 adultes. Sur inscription.

– 17h, le spectacle, au Pôle culturel. A partir de 6 ans. Résa. 02 54 82 24 77.

Une myriade de contes, chants et comptines sud-américains, notamment vénézuéliens qui enchanteront petits et grands… Précédé d’un atelier cuisine…

Mercredi 24 octobre :

Mondoubleau : «Contes du monde entier», Hrysto et Jean-Philippe Labadie, comédiens conteurs, à 15h, médiathèque. Résa. 02 54 80 75 40.

Oralité et langue des signes se côtoient, donnent à voir et à entendre un florilège de contes du monde entier… A partir de 6 ans.

Fréteval : «Mazurka noire», Magda Lena Gorska et Serge Tamas. Conte, chant et musique, 15h, médiathèque. Résa. 02 54 82 67 29.

Au fil d’une mazurka qui prend sa source dans un des grands lacs de la Pologne, deux voix, deux mondes chantent, dansent et racontent pour tourbillonner en syncopes dans la mer Caraïbe… A partir de 6 ans.

Jeudi 25 octobre, Selommes : «Une balade au Sahara», de Halima Hamdane, 15h, médiathèque. Résa. 02 54 23 83 34.

Marhaba, bienvenue aux pays des dunes, des palmiers et des dromadaires. Je vous invite à faire partie de la kafila, la caravane qui va sillonner le désert à la rencontre de ses contes et de ses légendes… A partir de 6 ans.

Vendredi 26 octobre, La Chapelle Vendômoise : «L’écume des mots», Simon Gauthier. Conte et musique, 18h, Mairie. Résa. 02 54 20 16 18.

Contes intemporels rythmés de ritournelles contées et chantées. On y suit des personnages à l’esprit vif et avisé, habiles à se tirer d’embarras, bref, dégourdis… A partir de 6 ans.

Pour enrichir encore cet événement, les professionnels et les bénévoles du réseau de lecture publique ont programmé des animations «Off» tout au long du festival, dans les bibliothèques.

Dimanche 9 septembre, St Léonard en Beauce : balade contée, 9h30.

Du 15 septembre au 6 octobre, Villiers sur Loir : exposition «Les mots animaux». 02 54 72 92 09.

Samedi 22 septembre, St laurent Nouan : 10h, chasse au trésor dans la ville «Qui a volé les livres ?». 02 54 87 22 54.

Du 24 septembre à fin octobre, Montoire : exposition de cartes postales sur la thématique du festival. 02 54 72 72 60.

Mercredi 26 septembre :

Montoire : contes du monde, 16h.

Savigny sur Braye : ciné-goûter : film d’animation sur un conte du Monde. 15h30.

Mercredi 3 octobre :

St Laurent Nouan : théâtralisation de l’album «Suikiri saïraq» de Pépito Matéo. Kamishibaï «Dans mon omelette de riz». A 15h30.

Savigny sur Braye : heure du conte, 16h30.

Montoire : ciné-goûter : film d’animation sur un conte du Monde, 16h30.

Mercredi 10 octobre, St Laurent Nouan : Kamishibaïs. «la soupe à l’aïe» et «Qu’est-ce-que c’est ?», 15h30.

Vendredi 12 octobre, Savigny sur Braye : apéro-jeux, 18h30.

Mercredi 17 octobre, Mondoubleau : exposition d’une comptine signée (langue des signes françaises) par les enfants. Film sur la langue des signes. 18h30. 02 54 80 75 40.

Vendredi 26 octobre :

La Chapelle Vendômoise : atelier conte en 3-D. avec Simon Gauthier. 14h. Résa. 02 54 20 16 18

Villiers sur Loir : valise thématique «L’heure du conte et les marionnettes: à la ferme, à la montagne». A voir jusqu’au 24 novembre.

Mercredi 31 octobre, Fréteval : Rdv contes «spécial Amies Voix» de 2 à 6 ans à 11h et + de 6 ans à 11h20. 02 54 82 67 29.

Samedi 3 et dimanche 4 novembre, Morée : Kamishibaï. «Derrière chez moi». A 11h et à 15h. 02 54 82 09 87.

Mercredi 21 novembre, Fréteval

atelier jeux traditionnels des amérindiens. Contes indiens traduits en langue des signes. A 14h30.

veillée contes amérindiens, à 20h.

Toute la programmation sur

www.culture41.com

Le Petit Vendômois