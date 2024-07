Association Pierre de Ronsard : deux rendez-vous à ne pas manquer !

À année exceptionnelle — LE 500ᵉ anniversaire de la naissance du Gentilhomme vendômois — Rendez-vous de La Possonnière exceptionnels ! L’Association qui œuvre avec enthousiasme depuis plus

de 20 ans pour l’animation culturelle de la maison natale du poète, propose deux rendez-vous, festifs, grand public et conviviaux, en juillet et septembre.

Le festival du 11 au 14 juillet, consacré aux musiques de la Renaissance, accueillera dans le cadre magique du manoir, des artistes et conférenciers de renommée internationale autour de l’œuvre poétique de Ronsard. Bor Zuljan, luthiste slovène ayant reçu nombre de récompenses accompagnera la magnifique soprano Clara Brunet. Dans une forme mise en espace, Le Banquet du Roy nous fera découvrir les nouvelles sources d’inspiration des musiciens de la Renaissance. Dans un concert intimiste Sarah Dubus et Diego Salamanca proposeront L’éclat d’un rayon de soleil, la formule décrit le cornet-à-bouquin. L’ensemble suisse Thélème, primé à plusieurs reprises, présentera des compositeurs de Ronsard. Enfin, Enthéos, spécialiste des compositeurs du Vendômois, fera dialoguer des musiques de la Renaissance avec des commandes passées à des compositrices d’aujourd’hui.

L’après-midi du samedi 13 juillet réservera surprises et découvertes. Deux personnalités bien connues, Messieurs Rousseau et Loisel, évoqueront l’édition de 1584 des Œuvres. Deux grandes figures du monde universitaire international : Adeline Lionetto, de Paris-Sorbonne, et Jeanice Brooks, de Southampton au Royaume-Uni partageront ensuite leur savoir et leur simplicité.

Retenez dès à présent les dates du deuxième festival qui aura lieu du 27 au 29 septembre. Les Décalés de la Possonnière proposeront un autre regard sur le poète et la Renaissance. La mélodie française y sera mise à l’honneur avec concerts et cours publiques. Deux marathons : de chœurs et de lecteurs amateurs (venez participer). Un cabaret Ronsard avec des musiques plus actuelles nous rapprochera du jazz ! Et un spectacle, tard dans la nuit, sera à ne pas mettre entre toutes les oreilles !

Bien sûr, pendant les deux festivals, des verres de l’amitié permettront au public de rencontrer les artistes.

Les Rendez-vous de la Possonnière, du 11 au 14 juillet, puis du 27 au 29 septembre. Maison natale de Ronsard à Couture-sur-Loir, pierrederonsard.org Réserver en ligne : www.helloasso.com/associations/association-pierre-de-ronsard et urlr.me/6hjBX ou par mail : secretariat.rvposso@gmail.com

Programme des 500 ans

Les festivités diverses et variées, sur la période estivale qui se poursuivra jusqu’en septembre, de quoi re-découvrir les multiples facettes de Pierre de Ronsard.