Au Breuil, ça va décoiffer !

Retenez bien votre souffle. Pour célébrer le centenaire de la guerre 14-18, le Conseil départemental de Loir-et-Cher organise le dimanche 27 mai un meeting aérien à l’aérodrome Blois-Le Breuil.

Le premier et dernier meeting aérien à Blois-Le Breuil remonte à 2015. Et le prochain s’annonce d’ores et déjà comme de haut vol. Le Conseil départemental a saisi la célébration, en cette année 2018, du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale pour en faire un fil conducteur autour de l’aviation, mais aussi de l’Histoire de France. Des appareils mythiques de cette période seront à (re)découvrir, avec, aussi, des taxis de La Marne en état, et bien d’autres souvenirs.

Des avions comme le Junker 52, le Bréguet XIV ou encore le Fouga fendront le ciel vendômois et seront exposés sur le tarmac de l’aérodrome tout au long de cette journée. Avec la participation de l’armée de l’air, vous pourrez assister à des démonstrations de vols aériens, un spectacle exceptionnel avec des voltiges à couper le souffle.

Spatiobus et Satin Doll Sisters

Dans le cadre de ces démonstrations les appareils de la Première et de la Seconde guerre mondiale partageront la vedette de la matinée avec Dorine Bourneton, seule pilote paraplégique de voltige, et les deux championnes du monde de la spécialité : la Chartraine Catherine Maunoury et Aude Lemordant.

Les jeunes, eux, pourront se détendre auprès du Spatiobus, un outil d’animation qui permet de découvrir l’espace à travers des séances ludo-éducatives passionnantes et instructives. A ne pas manquer : la grande exposition des avions emblématiques et historiques, et la rencontre avec les mécaniciens et les pilotes qui les maintiennent en état de vol.

Bonus sur le tarmac, et pas des moindres, le concert des Satin Doll Sisters, un groupe rétro vocal au féminin qui ressuscite le glamour d’après-guerre en proposant un voyage de retour à travers l’Amérique des années 50. Un événement phare du printemps pour lever les yeux vers le ciel et se laisser porter dans le sillage des avions et des prodiges de leurs pilotes.

Meeting aérien du Breuil : le dimanche 27 mai, de 9h30 à 18h.

Entrée : 10€ en ligne (www.departement41.fr) ou 12€ sur place, gratuit pour les moins de 16 ans.

Parking gratuit, restauration sur place.

Plus d’infos : www.departement41.fr

Richard Mulsans