Au commencement le vert était dans la pomme

Un spectacle en tournée dans le département et à l’initiative du groupe Terres d’Espérance du diocèse de Blois. Un spectacle qui présente l’écologie dans le spectacle et interactif avec le public. En effet à travers les deux personnages, Ish et Isha qui nous font revisiter la Genèse où le fruit de l’arbre de la connaissance du bien et du mal représente cet abus et ce désir de tout posséder, de tout maîtriser, une mise en garde : Si l’homme, aujourd’hui, continue d’user et d’abuser de la planète, ne risque t’il pas comme Adam et Eve d’être mis à la porte de la terre ?…

Oucques le 18 novembre à 20h, salle polyvalente Jean Blondeau Montoire le 19 novembre à 15h salle des fêtes rue Marescot Pour tout public à partir de 10 ans. Entrée 10€, gratuit -18 ans