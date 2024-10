Au Quai des Arts à Vibraye (72)

Vendredi 11 octobre à 20h30, théâtre «Les ritals»

Drôle, Chaleureux et émouvant… un spectacle salutaire.

Les Ritals de François Cavanna ce sont les Italiens venus en France pour travailler entre 1930 et 1940. Fils d’un maçon italien et d’une femme de ménage française, Cavanna se souvient de ses 400 coups avec ses copains à Nogent-sur-Marne, le cinéma, les fugues, les filles, l’amour des livres. Il se souvient de sa mère qui ne montrait pas ses sentiments. De sa petite main d’enfant dans celle de son papa pleine de crevasses et de chatterton.

Mise en scène : Mario Putzulu. Avec Bruno Putzulu. Musique Aurélien Noëll. Résa à l’Office de Tourisme VBA ou www.intramuros.org/vibraye Tarif adulte : 12€ et -18 ans : 8€

Vendredi 18 octobre à 20h30, projection photos et vidéos, «Au plus près de la nature»

Une parenthèse nature avec la projection de quelques courts métrages. Rémi Lépinay et Joël Geffray partagent avec nous l’intimité des animaux qu’ils ont su capter au fil de leurs heures d’observation en Sarthe mais aussi d’autres territoires français. Résa à l’Office de Tourisme VBA. Tarif unique : 8€

Dimanches 20 et 27 octobre, 14h30-17h30, expo photos «Le sauvage à notre porte»

S’affranchir de la technique pour laisser le champ libre au sensible, à l’esthétique, au rêve, à la poésie… Rémi Lepinay et Joël Geffra, piégeurs de lumière, capturent et partagent ces moments d’exception qu’ils vivent intensément en tête à tête avec ce qui fait la beauté de ce monde qui commence à notre porte. Entrée gratuite

Samedi 19 octobre à 17h, conférence : «L’état et le département de la Sarthe»

Présentée par Olivier Dubosc, Directeur général des services du Département de la Sarthe. Pas de réservation – Participation au chapeau

Samedi 26 octobre à 20h30, théâtre : «Un drôle de cadeau»

Org. par les Fracassés de Vibraye

Nous sommes en 1949 et Staline va avoir 70 ans. La cellule du parti communiste du 14° arrondissement de Paris s’active pour trouver une idée originale ! Elle finit par dénicher un drôle de cadeau qui va faire l’effet d’une bombe…

Comédie de Jean Bouchaud. Troupe amateur : Les Decal’comedies. Mise en scène de Natacha Bouvet et Gabriel Gélin. Résa à l’Office de Tourisme VBA, Tarif unique : 8€.

Dimanche 27 octobre à 15h, théâtre : «Le fou et les gangstères»

Org. par Les Fracassés de Vibraye

Dans un musée, un tableau est décroché par un fou. Mais il est bientôt dérobé par une voleuse aux aguets, Lune de Miel, aux ordres d’une patronne sans états d’âme, Catapras. L’inspecteur Trébuchet est chargé de l’enquête.

Tragi-comédie satirique de Dominique Renaudin. Troupe amateur : Les Têtes à claque (association Fraz & art de Frazé). Résa à l’Office de Tourisme VBA, Tarif unique : 8€