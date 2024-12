Au Quai des Arts à Vibraye (72)

Samedi 7 décembre à 20h30 concert au profit du Téléthon «Les copains d’abord-Gaston F»

Organisé par les parents d’élèves de Vibraye

Reprise du répertoire de nos idoles des années 60, 70 et 80 et plus. Répertoire varié avec les textes entre autres de Alain Bashung, Johnny Hallyday, Jacques Dutronc, Nino Ferrer, Joe Dassin, Françoise Hardy…

Nostalgie, nostalgie… Et toujours un moment de convivialité où nous pourrons tous reprendre ensemble au moins le refrain !!!

Entrée gratuite

Pas de réservation

Une urne sera à votre disposition pour récolter vos dons,

même modestes.

Samedi 14 décembre à 20h30, Dimanche 15 décembre à 15h, théâtre : «Place de l’horloge»

Organisé par les Joyeux Vibraysiens

La pièce raconte en condensé, une journée à Avignon, pendant le festival.

Pas de temps mort dans cette pièce qui voit le passage de plusieurs personnes. Drôle, situations cocasses parfois mélancoliques avec un rythme propre à La 7ème Compagnie.

Pièce à dix comédiens

Résa à l’Office de Tourisme VBA

Tarif unique : 10 €

Lundi 23 décembre à 20h30, cinéma «C’est le monde à l’envers»

C’est la crise, Stanislas, homme d’affaires parisien, perd tout y compris sa fortune. Lui qui déteste la campagne est contraint de partir se réfugier avec sa femme et son fils dans une exploitation agricole. Dans cette atmosphère chaotique où tout est inversé, nos deux familles que tout oppose parviendront-elles à cohabiter pour survivre et peut-être reconstruire ensemble un nouveau monde ?

Sorti en salle le 16 octobre 2024

Comédie, drame, de Nicolas Vanier.

Avec Michaël Youn, Barbara Schulz, Eric Elmosnino

Pas de réservation

Tarif unique : 5€

Dimanche 12 janvier à 15h, spectacle musical «Splendeur et misère de la vie parisienne»

Un spectacle musical, avec sa palette de personnages, qui plonge le spectateur dans l’ambiance du vieux Paris. Victime d’un complot, le jeune Edmond Dantès est arrêté le jour de son mariage pour un crime qu’il n’a pas commis. Après quatorze ans de détention au château d’If, il parvient à s’évader. Devenu immensément riche, il revient sous l’identité du comte de Monte-Cristo pour se venger des trois hommes qui l’ont trahi.

Par la Compagnie Sans Lézard

Résa à l’Office de Tourisme VBA

Tarif : 12 €, enfant -18 ans : 8€